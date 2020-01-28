Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйКакие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
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С 1 февраля россиян будут увольнять по-новому

Независимый публицист06:07

Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины

Красная весна00:06

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблер27 января в 01:18

Новые выплаты пенсионерам и новые правила увольнения: что изменится для жителей России с 1 февраля

URA.Ruвчера в 00:25

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru27 января в 09:00

Что изменится для россиян в феврале

НТВвчера в 08:01

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ru26 января в 16:00
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Политика

СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
REGNUM 06:37
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Коммерсантъ 06:06
Политика

ЕС расширил санкции против России за выборы в Крыму

В санкционный список внесены губернаторы и члены избирательной комиссии, причастные к выборам, которые которые прошли в сентябре 2019 года в Крыму.
ИА Новороссия вчера в 06:42
Происшествия

СК показал видео с места убийства депутата в Ростовской области

РБК 06:05
Общество

До конца года в МО закроют полигоны «Лесная» и «Ядрово»

В Подмосковье закроют еще два полигона твердых бытовых отходов: "Лесная" в Серпухове и "Ядрово" в Волоколамске.
РИА Новости 06:06
Политика

Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по «сделке века»

"Сделка века" Ранее Трамп в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху озвучил условия предлагаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию.
РИА Новости вчера в 14:06
Общество

ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей

По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
ТВК 01:10
Спорт

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Здоровье

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Медицинские маски являются качественным способом защиты от возбудителя респираторных заболеваний.
Политика Сегодня 04:14
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Гаджеты

Apple сообщила о рекордной в своей истории выручке за квартал

Американская корпорация Apple Inc. сообщила о рекордных прибыли и выручке в первом квартале 2020 финансового года (завершился 28 декабря), говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
РИА Новости 05:52
Политика

Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Lenta.ru 05:35
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru 06:36
Здоровье

Школы Читы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Школы Читы с 30 января закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Для детей будет организовано дистанционное обучение.
Zab.RU 05:37
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Здоровье

В России разработают систему анализа защищенности граждан от инфекций

Всероссийскую аналитическую систему, которая позволит хранить, собирать и обрабатывать информацию о защищенности населения России от различных инфекций, разрабатывают в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщила пресс-служба центра.
РИА Новости 06:32
Происшествия

Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 02:00
Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК вчера в 10:51
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
РИА Новости 03:58
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 01:03
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Политика

ПАСЕ отказалась от претензий к России по Крыму и Донбассу

В документе отсутствуют какие-либо упоминания о нарушениях прав человека со стороны РФ в Крыму и в Донбассе.
ИА Новороссия 03:41
Здоровье

Онкологи назвали предшествующую раку болезнь

ТВ Центр вчера в 03:20
Общество

На Украине хотят обложить налогом Facebook и Google

В случае принятия закона, компании Google, Facebook, Microsoft и другие обяжут платить налог на добавленную стоимость в размере 20%.
РИА Новости Крым 02:49
Здоровье

Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса

Мясников рассказал, что такие же вспышки коронавируса в Китае были зафиксированы в 2000-х годах. На тот момент заразились около 300 человек.
RuNews24.ru вчера в 01:16
Политика

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
РБК вчера в 15:59
Политика

Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги

Взгляд.ру 06:39
Музыка

Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
ТВ Центр вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову поздравляют с беременностью от Давида Манукяна

Ольгу Бузову начали активно поздравлять с беременностью.
Bimru.ru 02:38
Как работают Яндекс.Новости?
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