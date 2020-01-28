Экономика
Южный ФедеральныйКакие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
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с чего всё началось
Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.News.ru26 января в 16:00
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Игры
В сети появились возможные подробности Resident Evil 8
Протагонист Resident Evil 7 Итан Уинтерс вернется в качестве главного героя в восьмой части серии, а события новой игры приведут пользователей в заснеженные горные локации, напоминающие Европу.
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Общество
Баскетболист Коби Брайант разбился на вертолете
Американские СМИ сообщают, что сегодня днем в калифорнийском городе Калабасас, недалеко от Лос-Анджелеса, разбился вертолет, в котором находился легендарный баскетбольный защитник Коби Брайант.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Политика
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Политика
МИД Иордании прокомментировал «сделку века»
В МИД Иордании прокомментировали предложенную президентом США Дональдом Трампом "сделку века" по созданию палестинского государства.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Общество
АПК Владимирской области не хватает страхования
Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Кино
Капитана Марвел потребовали сделать темнокожей лесбиянкой
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве
Актриса театра и кино Эвелина Бледанс и теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева отрицательно отреагировали на высказывание актера и певца Михаила Боярского.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Политика
Новым куратором Крыма в правительстве РФ стал Хуснуллин
Глава республики отметил, что на этой неделе проведет встречу с Хуснуллиным, в ходе которой власти "уточнят планы действий".
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей
Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
Общество
Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной
Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и направил материалы дела о клевете, фигурантом которого она является, в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщил Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Политика
Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году.
Общество
Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ
Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Общество
В Гонконге найдена вакцина против нового коронавируса
Вакцина против нового коронавируса 2019-nCoV разработала учёными в Гонконге, пишет 28 января South China Morning Post.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Гаджеты
MIUI 11 и Android 10 выпивают все соки из Xiaomi Mi 9T
Многие пользователи сообщают, что аккумуляторы смартфонов Xiaomi Mi 9T стали разряжаться слишком быстро после выхода последнего обновления MIUI 11 на базе операционной системы Android 10.