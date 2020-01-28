Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.

с чего всё началось

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.

Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

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