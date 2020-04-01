Повышение социальных пенсий С 1 апреля на 6,1% произойдет рост социальных пенсий. Они выплачивают по старости, в случае инвалидности или потери кормильца. Также такие пенсии получают дети, чьи родители неизвестны.

Какие изменения произойдут в жизни россиян с апреля 2020 года

Фигурное катание Фигуристка Медведева на карантине станцевала в костюме единорога В соцсети TikTok чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр выложила три ролика, в которых станцевала под песни Little Big, «На-На» и Doja Cat.

Здоровье В три больницы Петербурга занесли коронавирус Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.

Общество В Саратовской области отложили введение пропускного режима Введение пропускной системы в Саратовской области в качестве меры по нераспространению коронавируса перенесли на 4 апреля на фоне ситуации с очередями за спецпропусками, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Единоборства В Росавиации рассказали, как Хабибу покинуть Россию В пресс-службе Росавиации рассказали, как чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову вылететь из России на поединок против американца Тони Фергюсона.

Экономика Погрузка на сети РЖД снизилась в марте на 5,5% По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в марте 2020 года составила 106,6 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Происшествия В Краснодаре оштрафуют мужчину, нарушившего режим карантина В Краснодаре полиция задержала и составила административный протокол на 61-летнего мужчину, который нарушил режим карантина и поехал на своей машине в соседний регион.

Общество Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом В 10 регионах России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает «РИА Новости».

Гаджеты Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.

Здоровье Минздрав РФ оценил готовность субъектов Федерации к коронавирусу Москва, 1 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Министерство здравоохранения России оценивает ситуацию с готовностью субъектов Федерации к борье с распространением коронавирусной инфекции, как удовлетворительную.

Общество В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Экономика Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

Общество Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд Выехавшим из Чечни жителям рекомендовано вернуться до 5 апреля, после этого все административные границы будут закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Политика Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.