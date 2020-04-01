Экономика
RuNews24.ruКакие изменения произойдут в жизни россиян с апреля 2020 года
Повышение социальных пенсий С 1 апреля на 6,1% произойдет рост социальных пенсий. Они выплачивают по старости, в случае инвалидности или потери кормильца. Также такие пенсии получают дети, чьи родители неизвестны.
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Футбол
Ибрагимович покинет летом «Милан»
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева на карантине станцевала в костюме единорога
В соцсети TikTok чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр выложила три ролика, в которых станцевала под песни Little Big, «На-На» и Doja Cat.
Здоровье
В три больницы Петербурга занесли коронавирус
Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская рассказала Лере Кудрявцевой о второй беременности
Певица призналась, что они с мужем Владимиром Пресняковым всерьез задумываются о втором пополнении в семье.
Общество
Трамп решил вмешаться в нефтяные переговоры с Кремлем и саудитами
Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении участвовать в переговорах о нефтяных ценах вместе с Россией и Саудовской Аравией.
Политика
Украинский «борец с русским миром» увидел капитуляцию в видеоуроках для школьников
Депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович, получивший известность как борец с «русским миром» увидел капитуляцию перед Россией в видеоуроках для школьников.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавиусного заболевания.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Общество
Форма пропуска для перемещения на работу появится к концу дня
Пропуск даст право человеку беспрепятственно проследовать из дома до работы и обратно без каких-либо последствий.
Общество
В Саратовской области отложили введение пропускного режима
Введение пропускной системы в Саратовской области в качестве меры по нераспространению коронавируса перенесли на 4 апреля на фоне ситуации с очередями за спецпропусками, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
Единоборства
В Росавиации рассказали, как Хабибу покинуть Россию
В пресс-службе Росавиации рассказали, как чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову вылететь из России на поединок против американца Тони Фергюсона.
Экономика
Погрузка на сети РЖД снизилась в марте на 5,5%
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в марте 2020 года составила 106,6 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Происшествия
В Краснодаре оштрафуют мужчину, нарушившего режим карантина
В Краснодаре полиция задержала и составила административный протокол на 61-летнего мужчину, который нарушил режим карантина и поехал на своей машине в соседний регион.
Общество
Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом
В 10 регионах России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает «РИА Новости».
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Здоровье
Врач назвала опасные проявления коронавируса у детей
О специфических симптомах рассказала врач-инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля
Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Здоровье
Минздрав РФ оценил готовность субъектов Федерации к коронавирусу
Москва, 1 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Министерство здравоохранения России оценивает ситуацию с готовностью субъектов Федерации к борье с распространением коронавирусной инфекции, как удовлетворительную.
Общество
В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции
Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Общество
Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд
Выехавшим из Чечни жителям рекомендовано вернуться до 5 апреля, после этого все административные границы будут закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Футбол
УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок
Матчи европейских клубных турниров переносятся на неопределенный срок, сообщает Би--би-си.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
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