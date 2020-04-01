Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruКакие изменения произойдут в жизни россиян с апреля 2020 года

Повышение социальных пенсий С 1 апреля на 6,1% произойдет рост социальных пенсий. Они выплачивают по старости, в случае инвалидности или потери кормильца. Также такие пенсии получают дети, чьи родители неизвестны.
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