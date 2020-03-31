Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruКакие изменения произойдут в жизни россиян с апреля 2020 года

Повышение социальных пенсий С 1 апреля на 6,1% произойдет рост социальных пенсий. Они выплачивают по старости, в случае инвалидности или потери кормильца. Также такие пенсии получают дети, чьи родители неизвестны.
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Какие изменения произойдут в жизни россиян с апреля 2020 года

RuNews24.ru01:25

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

МИР 2400:09

Что изменится в жизни граждан России с первого апреля 2020 года

Inva.tv30 марта в 09:57

Пять тысяч на ребенка, новое пособие по безработице, отсрочки бизнесу: что изменится с 1 апреля

Комсомольская правдавчера в 18:01

Выплаты из-за COVID-19 и маткапитал «автоматом». Как изменится жизнь воронежцев в апреле

Вести Воронежвчера в 04:38

Как изменится жизнь в России с 1 апреля. Главные нововведения

66.ruвчера в 23:20

Что ждет россиян в апреле 2020 года

Коммерсантъ30 марта в 05:01
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 03:23, Ашберн
Общество

В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Православие и Мир вчера в 08:31
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 11:04
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 05:04
Общество

В Саратовской области введут пропускной режим для работающих граждан

«Пропускная система для работающих граждан будет введена в Саратовской области со 2 апреля на время действия режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 15:02
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

В Петербурге умерших от коронавируса похоронят в цинковых гробах

Главный санитарный врач Петербурга Натали Башкетова уже подписала предписание о предотвращении причинения вреда здоровью и жизни людей.
Online47.ru 02:24
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости вчера в 14:07
Общество

Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 02:47
Происшествия

Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:30
Общество

В Москве скончались еще пять пожилых пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек в возрасте от 61 до 74 лет, у которых был обнаружен коронавирус, сообщает оперативный штаб по Москве.
Ведомости вчера в 16:49
Общество

Сахалинцам не потребуются QR-коды, чтобы передвигаться по городу

Как отметили в пресс-службе правительства Сахалинской области, свободно передвигаться по городу имеют право сотрудники организаций и предприятий, которые продолжают работать для жизнеобеспечения области.
АСТВ 01:32
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115

Еще 45 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за последние сутки полностью выздоровели и выписались в Москве.
Известия 02:54
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил по неосторожности может повлечь уголовное наказание, если у таких действий были серьезные последствия.
Российская газета вчера в 04:27
Политика

Российских призывников отправят к местам службы не раньше 20 мая

В России призывники отправятся на место службы не ранее 20 мая в связи с угрозой распространения коронавируса, передает газета Вооруженных сил «Красная звезда».
РБК вчера в 11:38
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Здоровье

Росздравнадзор нашел в свердловских аптеках всего 192 маски

В Свердловской области в аптеках обнаружили 192 маски, но не в оптовых сетях. Для сравнения: в Югре насчитали 45 штук, в Магадане — 21.
66.ru вчера в 23:56
Транспорт

В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
ТАСС вчера в 15:47
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

В Самарской области вводится режим полной самоизоляции

В Самарской области устанавливается режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
СОВА вчера в 02:15
Общество

Пиковый спрос на продукты в России пройден

Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.
Газета.Ru 02:15
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском вчера в 17:51
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 12:50
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Шоу-бизнес

Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте

Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
Вокруг ТВ вчера в 12:51
Общество

В России меняются сроки прохождения техосмотра автомобилей

Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года.
Российская газета вчера в 07:05
Энергетика

Норвегия усложнит ситуацию на рынке нефти

ForPost вчера в 08:47
Экономика

Мишустин прокомментировал налог на проценты по вкладам и помощь МСП

Во время совещания, посвященного ситуации с распространением коронавируса в России, премьер-министр страны Михаил Мишустин прокомментировал принятый Госдумой проект закона о введении налога на проценты по вкладам и остаткам на счетах, превышающим 1 млн рублей, пишет ТАСС.
Капитал страны вчера в 08:26
Наука

ИИ быстро учится превращать активность мозга в текст

После чего вторая часть ИИ преобразовала их в последовательность слов, рассказывает Guardian.
Хайтек+ вчера в 11:43
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень тяжелых» двух неделях

На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американцам предстоит пережить «очень тяжелые» две недели.
Городовой 00:45
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