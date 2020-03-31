Экономика
RuNews24.ruКакие изменения произойдут в жизни россиян с апреля 2020 года
Повышение социальных пенсий С 1 апреля на 6,1% произойдет рост социальных пенсий. Они выплачивают по старости, в случае инвалидности или потери кормильца. Также такие пенсии получают дети, чьи родители неизвестны.
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Пять тысяч на ребенка, новое пособие по безработице, отсрочки бизнесу: что изменится с 1 апреля
Комсомольская правдавчера в 18:01
Выплаты из-за COVID-19 и маткапитал «автоматом». Как изменится жизнь воронежцев в апреле
Вести Воронежвчера в 04:38
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Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
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Общество
В Москве скончались еще пять пожилых пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек в возрасте от 61 до 74 лет, у которых был обнаружен коронавирус, сообщает оперативный штаб по Москве.
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Сахалинцам не потребуются QR-коды, чтобы передвигаться по городу
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115
Еще 45 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за последние сутки полностью выздоровели и выписались в Москве.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил по неосторожности может повлечь уголовное наказание, если у таких действий были серьезные последствия.
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Российских призывников отправят к местам службы не раньше 20 мая
В России призывники отправятся на место службы не ранее 20 мая в связи с угрозой распространения коронавируса, передает газета Вооруженных сил «Красная звезда».
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В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса
Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
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Росздравнадзор нашел в свердловских аптеках всего 192 маски
В Свердловской области в аптеках обнаружили 192 маски, но не в оптовых сетях. Для сравнения: в Югре насчитали 45 штук, в Магадане — 21.
Транспорт
В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В Самарской области вводится режим полной самоизоляции
В Самарской области устанавливается режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Общество
Пиковый спрос на продукты в России пройден
Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.
Общество
В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
Общество
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Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
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Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
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Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
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Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года.
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Норвегия усложнит ситуацию на рынке нефти
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Мишустин прокомментировал налог на проценты по вкладам и помощь МСП
Во время совещания, посвященного ситуации с распространением коронавируса в России, премьер-министр страны Михаил Мишустин прокомментировал принятый Госдумой проект закона о введении налога на проценты по вкладам и остаткам на счетах, превышающим 1 млн рублей, пишет ТАСС.
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ИИ быстро учится превращать активность мозга в текст
После чего вторая часть ИИ преобразовала их в последовательность слов, рассказывает Guardian.
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Трамп предупредил американцев об «очень тяжелых» двух неделях
На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американцам предстоит пережить «очень тяжелые» две недели.