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Общество В Саратовской области введут пропускной режим для работающих граждан «Пропускная система для работающих граждан будет введена в Саратовской области со 2 апреля на время действия режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

Общество Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

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