Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.

с чего всё началось

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто. С первого числа повысится ставка по системе "Платон" — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

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