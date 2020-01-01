Экономика
Krasnoyarskmedia.ruКакие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто. С первого числа повысится ставка по системе "Платон" — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
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Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Немецкий детектив готов стать свидетелем защиты в Гааге по делу MH17
Детектив из ФРГ Йозеф Реш, который провел собственное расследование крушения малайзийского Boeing МН17 на Украине в 2014 году, готов стать свидетелем на процессе в Гааге по приглашению стороны защиты и надеется на соответствующий вызов от представителей одного из подозреваемых.
Теннис
Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
Экономика
Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Кино
Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале
Происшествия
Отец отравил младенца снотворным в Подмосковье
Следователи в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении своего четырехмесячного сына снотворным.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
«Единая Россия» выступила за отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева
«Единая Россия» рассчитывает, что решение сложить полномочия главы республики примет или сам Михаил Игнатьев, или его отправит в отставку президент.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Гаджеты
В РФ появится новый бренд бюджетных телевизоров BQ
Компания BQ планирует выпускать их под маркой Blackton. Точная дата запуска бренда недорогих телевизоров пока не называется.
Футбол
ЦСКА объявил состав на второй сбор в Испании
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Музыка
Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Кино
Перед съемкой «1917» лауреат «Оскара» вдохновлялся советским кино
Работа над съемкой эпопеи «1917» проходила под вдохновением советского военного фильма, заявил английский оператор, лауреат кинопремии «Оскар» Роджер Дикинс, 28 января сообщает «Известия».
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Армия и оружие
Пентагон заявил о росте числа пострадавших от ракетного удара Ирана
Здоровье
Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса
Медицинские маски являются качественным способом защиты от возбудителя респираторных заболеваний.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева обеспокоена здоровьем Максима Галкина
Алла Борисовна предостерегла мужа от неосторожных движений, написав в комментарии: «Осторожней на камнях, турист!».
Энергетика
Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика
Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом об уменьшении цены на январь 2020 г. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза - Газовый запас, могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».