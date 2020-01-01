С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто. С первого числа повысится ставка по системе "Платон" — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Политика Немецкий детектив готов стать свидетелем защиты в Гааге по делу MH17 Детектив из ФРГ Йозеф Реш, который провел собственное расследование крушения малайзийского Boeing МН17 на Украине в 2014 году, готов стать свидетелем на процессе в Гааге по приглашению стороны защиты и надеется на соответствующий вызов от представителей одного из подозреваемых.

Политика Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.

Религия Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Музыка Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020 Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.

Экономика Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума "Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.

Политика Путин прокомментировал работу правительства Медведева «Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.

Энергетика Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом об уменьшении цены на январь 2020 г. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза - Газовый запас, могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.