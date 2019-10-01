Общество
ГЛАС.RUКакие изменения в законодательстве начнут действовать с 1 октября
С октября в силу вступают множество новых законодательных инициатив, которые коснуться различных сфер жизни российских граждан. С 1 октября будет произведено увеличение заработных плат сотрудникам бюджетной сферы.
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Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Космос
Россия отказалась предоставить NASA резервный «Союз МС»
Россия могла бы подготовить к пуску третий "Союз МС" для нужд американской стороны, "если бы об этом думали раньше", объясняет Крикалев, поскольку на строительство корабля необходимо 2,5-3 года.
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
Кино
Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»
Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
Политика
Путин открыл набсовет платформы «Россия — страна возможностей»
Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
Энергетика
Роснедра выяснили, сколько рентабельной нефти в России
Всего Роснедра обследовали месторождения, в которых суммарно может находиться 17,2 млрд тонн нефти, или 60% всех разведанных запасов нефти.
Политика
Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину
Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины.
Общество
СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты
Футбол
Дивеев и Магнуссон прошли обследование
Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.
Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
Политика
Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»
«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Бельгийские ВВС смогли заснять российский Су-34 в тепловом спектре
Истребители F-16 военно-воздушных сил Бельгии смогли заснять российский боевой самолет Су-34 в инфракрасном диапазоне.
Происшествия
В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
Авто
Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем
Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.
Кино
Режиссер «Игры престолов» признал финальный сезон поспешным
Не успели фанаты легендарного сериала обдумать слова Джорджа Мартина, который заявил, что заключительный эпизод был «не совсем верный», но в противном случае «пришлось бы выпускать еще пять сезонов», как к критике финала «Игры престолов» присоединился и её режиссер.
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.