Экономика
ГЛАС.RUКакие изменения в законодательстве начнут действовать с 1 октября
С октября в силу вступают множество новых законодательных инициатив, которые коснуться различных сфер жизни российских граждан. С 1 октября будет произведено увеличение заработных плат сотрудникам бюджетной сферы.
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«Повышение зарплат бюджетникам – это догоняющая компенсация подорожания жизни»
ФедералПресс01 октября в 06:02
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
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