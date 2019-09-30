С октября в силу вступают множество новых законодательных инициатив, которые коснуться различных сфер жизни российских граждан. С 1 октября будет произведено увеличение заработных плат сотрудникам бюджетной сферы.

Какие изменения в законодательстве начнут действовать с 1 октября

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