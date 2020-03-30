Коронавирус

КомиОнлайнКомиОнлайнКакие изменения в законодательстве ждут россиян в апреле 2020 года

Быстрые денежные переводы станут бесплатными, налоговая будет напоминать о долгах в смс-сообщениях, прибавится социальная выплата. В апреле 2020 года жителей России ожидает ряд нововведений в законодательстве. «КомиОнлайн» собрал информацию о важных изменениях в правовом регулировании.
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Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

Российская газета29 марта в 22:00

Законы, вступающие в силу в апреле

Парламентская газета29 марта в 17:00

Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФ01:48

Рост пенсий и доступная ипотека. Как изменится жизнь россиян с 1 апреля — в подборке URA.RU

URA.Ruвчера в 04:29

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 апреля

ФедералПрессвчера в 01:11

Какие изменения в законодательстве ждут россиян в апреле 2020 года

КомиОнлайн29 марта в 03:06

Пенсии, маткапитал, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с апреля?

Аргументы и Фактывчера в 17:02
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Биатлон

Губерниев: время Гараничева ушло, а Бабиков просто слабый

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что из-за коронавируса все биатлонисты сборной России могут уйти на самоподготовку.
Чемпионат 02:03
Общество

Почти все московские СИЗО перестанут принимать новых арестантов

Во все столичные СИЗО кроме одного ( СИЗО №7) перестанут направлять арестантов, а также пускать адвокатов.
Вести Подмосковья 07:30
Общество

Границу между Петербургом и Ленобластью закрывать не планируется

Власти Петербурга и Ленобласти не планируют закрывать границу между субъектами.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:19
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 04:21
Общество

В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
РБК 09:06
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

В Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции

Кострома, 31 марта 2020, 18:31 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Костромской области вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 11:31
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom 29 марта в 10:32
Шоу-бизнес

В сети появилось фото голого Джигана в наручниках

Рэпер считает что только плохими делами можно вызвать к себе пристальное внимание.
Srnsk 09:54
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Петербурге сократили время работы метрополитена из-за распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 11:46
Политика

Мишустин освободил от должностей ряд глав департаментов правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку несколько руководителей департаментов кабмина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Газета.Ru 10:38
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Наука

Раскрыт механизм проникновения коронавируса

Lenta.ru 11:34
Общество

Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город

На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город.
РБК 10:27
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Транспорт

Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами

Крым временно приостановил автобусное сообщение с другими регионами страны.
Вечерняя Москва 11:36
Религия

Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
ТАСС 11:13
Игры

Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две

Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
Игромания.ру 10:11
Общество

Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Губерния-33 10:21
Общество

ФСБ отправит большую часть сотрудников в отпуск из-за коронавируса

Большую часть сотрудников ФСБ отправят в оплачиваемый отпуск из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:19
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Политика

США предложили создать в Венесуэле временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
ТАСС 11:21
Здоровье

Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

Суть связи – корреляция (взаимодействие по отдельным параметрам) индекса массы тела и выживаемости человека при хронических и инфекционных заболеваниях.
ToDay News Ufa 01:31
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Как свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф, еще 24 российских региона вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Инфорос 02:10
Авто

В России Haval изменил цены на свои автомобили

Новые автомобили 07:20
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
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