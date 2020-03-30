Быстрые денежные переводы станут бесплатными, налоговая будет напоминать о долгах в смс-сообщениях, прибавится социальная выплата. В апреле 2020 года жителей России ожидает ряд нововведений в законодательстве. «КомиОнлайн» собрал информацию о важных изменениях в правовом регулировании.

Какие изменения в законодательстве ждут россиян в апреле 2020 года

Транспорт В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.

Шоу-бизнес Помощник Льва Лещенко рассказал о самочувствии артиста В беседе с журналистами издания «СтарХит» помощник Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о том, как продвигается лечение 78-летнего певца и как он себя чувствует в больнице.

Политика Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Гаджеты Samsung закрывает производство ЖК-дисплеев Еще в октябре компания объявила о том, что приостановила одну производственную линию ЖК-дисплеев из-за падения спроса.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Политика Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Экономика Эксперты прогнозируют дефицит бюджета РФ на уровне 1,8% ВВП В 2020 году дефицит федерального бюджета РФ составит 1,8% ВВП, подсчитали в Институте экономики роста имени Столыпина и Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.

Общество В ЕАЭС ввели запрет на экспорт круп, муки и чеснока до 30 июня Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в связи с распространением коронавируса приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров.

Общество В Самарской области вводится режим полной самоизоляции Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции.

Происшествия В Перми скончался пациент с коронавирусом Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.

Политика Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.

Авто BMW и Toyota создали новый силовой агрегат на водороде Силовой агрегат BMW i Hydrogen NEXT включает в себя блок eDrive пятой генерации, как на предстоящем iX3, топливный элемент, электрический преобразователь и 2 баллона, в которые под давлением 700 бар закачали 6 кг газообразного водорода.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.