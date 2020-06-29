Экономика
КомиОнлайнКакие изменения в законодательстве ждут россиян в июле 2020 года
В июле 2020 года жителей России ожидает ряд нововведений в законодательстве. «КомиОнлайн» собрал информацию о важных изменениях в правовом регулировании. Вырастет квартплата Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля на 2,4-6,5 процента в зависимости от региона.
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Россиянам рассказали об изменениях, которые стартуют с 1 июля в рамках новых законов
Народные новости27 июня в 05:24
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
Политика
Совфед отреагировал на слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил Ондржея Коларжа, который обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу, сообщает RT.
Общественная служба новостей вчера в 09:21
Общество
Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина
Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM 09:02
Общество
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
РБК 12:46
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru 21:09
Армия и оружие
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Политика
Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»
В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
Политика
Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов
Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.
РБК 18:53
Шоу-бизнес
Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну
По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
Космос
Ученый оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе
Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
РИА Новости 21:56
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы
Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия 21:15
Общество
В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки
В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Врач из «красной зоны» сообщил детали о работе с коронавирусом
Лифинский отметил, что коронавирус не раз удивлял медиков. Например, состояние больного, в которого врачи верили, вдруг резко ухудшалось.
РБК 19:50
Общество
61 новый случай коронавируса зафиксирован в Забайкалье за сутки
Количество заражений коронавируса выросло в Забайкальском крае за сутки ещё на 61 — до 3 161 случая, сообщила 30 июня руководитель забайкальского управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на встрече с предпринимателями.
Чита.Ру 21:04
Гаджеты
Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня
Малазийское отделение компании Xiaomi в Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C официально представят 30 июня.
Piter.tv 07:22
Общество
Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса
Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.
Lenta.ru 20:12
Гаджеты
Названы победители европейского конкурса компьютерных устройств
В категории процессоров всех мест удостоилась продукция AMD. Лучше компьютерной мышью стала Cooler Master MM710.
Evo-rus.com вчера в 11:49
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности.
Astera 04:36
Шоу-бизнес
Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц
Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 вчера в 02:35