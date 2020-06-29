В июле 2020 года жителей России ожидает ряд нововведений в законодательстве. «КомиОнлайн» собрал информацию о важных изменениях в правовом регулировании. Вырастет квартплата Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля на 2,4-6,5 процента в зависимости от региона.

Какие изменения в законодательстве ждут россиян в июле 2020 года

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Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 1,4K

Общество 61 новый случай коронавируса зафиксирован в Забайкалье за сутки Количество заражений коронавируса выросло в Забайкальском крае за сутки ещё на 61 — до 3 161 случая, сообщила 30 июня руководитель забайкальского управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на встрече с предпринимателями. 4

Общество Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.

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