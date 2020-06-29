Экономика

КомиОнлайнКомиОнлайнКакие изменения в законодательстве ждут россиян в июле 2020 года

В июле 2020 года жителей России ожидает ряд нововведений в законодательстве. «КомиОнлайн» собрал информацию о важных изменениях в правовом регулировании. Вырастет квартплата Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля на 2,4-6,5 процента в зависимости от региона.
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Подробнее о событии

С граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков

Российская газета11:53

Что изменится в российском законодательстве с июля

Суть событий04:56

Стало известно, как новые законы изменят жизнь россиян с 1 июля

ФАН26 июня в 17:39

Что изменится в жизни россиян с июля 2020 года?

Gorodvo.ru27 июня в 01:30

Стало известно, как новые законы изменят жизнь россиян с июля

Kazanfirst.ru26 июня в 19:17

Россиянам рассказали об изменениях, которые стартуют с 1 июля в рамках новых законов

Народные новости27 июня в 05:24

Как новые законы изменят жизнь россиян

ИА Хакасия26 июня в 17:15
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Политика

Совфед отреагировал на слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил Ондржея Коларжа, который обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу, сообщает RT.
Общественная служба новостей вчера в 09:21
1,7K
Общество

Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина

Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM 09:02
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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Общество

Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
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Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
РБК 12:46
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Шоу-бизнес

Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru 21:09
1
Армия и оружие

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
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Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
16K
Политика

Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
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Здоровье

Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть

Evo-rus.com 10:32
34
Политика

Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов

Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.
РБК 18:53
Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
7
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
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Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
1,7K
Космос

Ученый оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе

Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
РИА Новости 21:56
Космос

В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы

Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия 21:15
Общество

В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки

В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
36
Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
1,4K
Общество

Врач из «красной зоны» сообщил детали о работе с коронавирусом

Лифинский отметил, что коронавирус не раз удивлял медиков. Например, состояние больного, в которого врачи верили, вдруг резко ухудшалось.
РБК 19:50
79
Общество

61 новый случай коронавируса зафиксирован в Забайкалье за сутки

Количество заражений коронавируса выросло в Забайкальском крае за сутки ещё на 61 — до 3 161 случая, сообщила 30 июня руководитель забайкальского управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на встрече с предпринимателями.
Чита.Ру 21:04
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Гаджеты

Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня

Малазийское отделение компании Xiaomi в Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C официально представят 30 июня.
Piter.tv 07:22
1
Общество

Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса

Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.
Lenta.ru 20:12
Гаджеты

Названы победители европейского конкурса компьютерных устройств

В категории процессоров всех мест удостоилась продукция AMD. Лучше компьютерной мышью стала Cooler Master MM710.
Evo-rus.com вчера в 11:49
3
Технологии

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности.
Astera 04:36
189
Игры

В 2021 году выйдет игра по «Гарри Поттеру» с открытым миром

Матч ТВ 11:09
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Шоу-бизнес

Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц

Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 вчера в 02:35
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