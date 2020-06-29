В июле 2020 года жителей России ожидает ряд нововведений в законодательстве. «КомиОнлайн» собрал информацию о важных изменениях в правовом регулировании. Вырастет квартплата Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля на 2,4-6,5 процента в зависимости от региона.

Какие изменения в законодательстве ждут россиян в июле 2020 года

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