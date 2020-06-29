Экономика
КомиОнлайнКакие изменения в законодательстве ждут россиян в июле 2020 года
В июле 2020 года жителей России ожидает ряд нововведений в законодательстве. «КомиОнлайн» собрал информацию о важных изменениях в правовом регулировании. Вырастет квартплата Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля на 2,4-6,5 процента в зависимости от региона.
Читать в источнике
Оценить112
Подробнее о событии
Показать все источники
Россиянам рассказали об изменениях, которые стартуют с 1 июля в рамках новых законов
Народные новости27 июня в 05:24
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 22:51, Ашберн
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Киберспорт
Авторы ремастера Crysis назвали дату премьеры геймлейного трейлера
CyberSport.ru 16:19
Политика
Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Политик подчеркнул, что еще год назад на президентских выборах Зеленского, который "столько обещал народу", поддержали три четверти граждан, однако большинство из них уже разочаровались из-за действий власти.
РИА Новости 22:23
Кино
Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Подмосковье Сегодня 17:27
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
Футбол
ПФК ЦСКА объявил о смене технического спонсора
Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
RT на русском 06:48
Общество
Минобрнауки назвало самые востребованные в России профессии
Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков назвал самые востребованные в России на данный момент профессии.
АБН 15:42
Космос
Ровные стены одинаковой толщины. На Марсе обнаружили древние руины
На снимках поверхности Марса обнаружили руины необычных строений, пишет портал "Планета Новости". Открытие сделал уфолог Скотт Уоринг.
Радио Sputnik 11:59
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Общество
Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными
Мосгоризбирком признает недействительными бюллетени в одном сейф-пакете на участке, где произошел инцидент с подписью избирателя, сообщил РИА Новости зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.
РИА Новости 17:03
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Игры
Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк
Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru вчера в 03:44
Экономика
Мир вступает в новую и опасную фазу пандемии
Пандемия охватывает все больше людей в разных странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
SakhaNews вчера в 20:32
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы
Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия 21:15
Политика
Власти штата Миссисипи изменят флаг из-за символики конфедератов
В американском штате Миссисипи прошло голосование Заксобрания, на котором рассматривали вопрос об изменении местного флага.
Общественная служба новостей вчера в 22:07
Политика
Матвиенко предложила в будущем проводить голосования по несколько дней
Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию проходит настолько хорошо, что можно рассмотреть вопрос проведения и в будущем голосований по несколько дней.
РЕН ТВ 11:25
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Киберспорт
Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву
Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
Чемпионат 11:48
Наука
В Австралии нашли останки древнего гигантского вомбата
Останки были обнаружены еще в 1973 году на небольшом пересохшем озере Пинпа, но их до сих пор не описали.
Дилетант 05:42
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 08:37
Футбол
Роналду сделал причёску, как у Куадрадо
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает эксперименты с причёсками.
Евро-футбол.ру 15:55
Происшествия
Бывшего курганского следователя обвиняют в коррупции
«В г. Кургане перед судом предстанет бывший следователь, обвиняемый в получении взяток в сумме около 4,5 млн. руб. и мошенничестве», — рассказали представители прокуратуры.
URA.Ru 09:29
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13