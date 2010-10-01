Общество
РамблерКак изменится жизнь россиян с 1 июня
Завтра в России вступят в силу ряд новых законов и поправок. Они касаются отдыха в детских лагерях, банковского роуминга, взыскания долгов. Срок регистрации организаций, занимающихся обеспечением детского отдыха, заканчивается 1 июня.
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Отмена банковского роуминга и рост тарифов ЖКХ: что изменится в России с 1 июня
Первый Ярославский29 мая в 13:12
Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
Аргументы и Факты28 мая в 17:03
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Общество
Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона
Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
РИА Новости 00:49
Общество
НХЛ поддержала протестующих против расизма в США
НХЛ поддержала тех, кто борется за расово справедливое общество, а также выступила против поддерживающих расизм, ненависть, насилие и фанатизм.
Metaratings 02:17
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском 29 мая в 10:59
Происшествия
В Курской области на ферме погибли 700 поросят
ГТРК Курск 02:32
Происшествия
Два боевика убиты в ингушской Сунже
Коммерсантъ 30 мая в 12:32
Общество
Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru вчера в 07:43
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Происшествия
В Вашингтоне протестующие громят магазины
Протестующие в Вашингтоне начали громить магазины, врываться в здания и жечь урны после того, как полиция оттеснила их от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:15
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM вчера в 01:32
Общество
Новый этап снятия ограничений в Москве вступил в силу
В столице с 1 июня начинается новый этап снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 00:16
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Футбол
Глушаков прокомментировал информацию о своем возвращении в «Спартак»
Bookmaker-ratings.ru 30 мая в 10:12
Здоровье
Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку
«Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
Политика
Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост
Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 06:35
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом
РИА Новости вчера в 23:35
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com вчера в 15:03
Общество
Больше соцвыплат и контроля. Что изменится в России с 1 июня 2020 года
Детские пособия всем и некоторым С 1 июня россиянам начнут выдавать "путинские" выплаты на детей – разовое пособие в размере 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.
Толк вчера в 21:19
Общество
Маткапитал разрешат использовать для ипотеки без участия банков
Авторы законопроекта предлагают предоставить россиянам право на заключение договора с любой организацией, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования, пишут «Известия».
Кубанские новости 01:45
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м.), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м.). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
РИА Новости вчера в 04:34
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Общество
В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 02:07
Происшествия
Моряк, охранник и рок-музыкант задержаны в Петербурге за педофилию
К 15:30 оперативники задержали и третьего подозреваемого по делу — 32-летнего рок-музыканта Стаса.
Life.ru вчера в 19:49