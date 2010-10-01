Завтра в России вступят в силу ряд новых законов и поправок. Они касаются отдыха в детских лагерях, банковского роуминга, взыскания долгов. Срок регистрации организаций, занимающихся обеспечением детского отдыха, заканчивается 1 июня.

Как изменится жизнь россиян с 1 июня

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Кино Клинту Иствуду исполняется 90 лет Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым. 23

Общество Больше соцвыплат и контроля. Что изменится в России с 1 июня 2020 года Детские пособия всем и некоторым С 1 июня россиянам начнут выдавать "путинские" выплаты на детей – разовое пособие в размере 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.

Общество Маткапитал разрешат использовать для ипотеки без участия банков Авторы законопроекта предлагают предоставить россиянам право на заключение договора с любой организацией, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования, пишут «Известия».

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Энергетика Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м.), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м.). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%. 202