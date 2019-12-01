Общество

Live24Live24Какие изменения законов о недвижимости вступят в силу с 1 января

Несколько законов, касающихся жилых помещений, начнут действовать с первых дней 2020 года. Издание РБК рассказало, как изменится российский рынок недвижимости в связи с этими изменениями.
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с чего всё началось

Налоги и льготы: какие законы о недвижимости вступают в силу в 2020 году

С 1 января 2020 года вступает в силу закон, согласно которому граждане смогут не платить подоходный налог с продажи единственного жилья, если оно было в их собственности более трех лет. Ранее эта льгота действовала для жилой недвижимости, которая находится в собственности более пяти лет.
РБК26 декабря в 07:39

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С 1 января вступают в силу 3 закона о недвижимости

Мой Брянсквчера в 11:21

Какие изменения законов о недвижимости вступят в силу с 1 января

Live2427 декабря в 10:33

Россиянам отменяют налог на продажу квартир и домов с 1 января 2020 года

PrimaMedia.ru27 декабря в 09:45

Налоги и льготы: какие законы о недвижимости вступают в силу в 2020 году

РБК26 декабря в 07:39

Добросовестные приобретатели жилья с нового года будут защищены законом

News29.ru26 декабря в 02:46
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