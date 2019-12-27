Экономика
Общественное телевидение РоссииC 1 января вступают в силу новые законы
С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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Фигурное катание
Медведева досрочно завершила тренировку в день произвольной программы
Футбол
РФС подтвердил отставку Егорова с поста главы ДСИ
Российский футбольный союз объявил об уходе с поста главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, которому выразили недоверие 13 из 16 клубов РПЛ.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»
Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей сестёр Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Фрунзенский суд Харькова признал виновными и приговорил троих обвиняемых в совершении теракта 22 февраля 2015 года у местного Дворца спорта к пожизненному заключению.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Здоровье
В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами
По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Общество
Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году.
Единоборства
Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Происшествия
В Москве мошенница обманула родителей онкобольных детей
В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая под предлогом новогоднего представления выманила деньги у родителей детей, больных онкологическими заболеваниями, детей-инвалидов, а также у многодетных и малообеспеченных семей.
Армия и оружие
В Индийском океане стартовали учения России, Ирана и Китая
По сообщению РИА Новости со ссылкой на ВМС армии Ирана, в пятницу в северной части Индийского океана и в Оманском заливе начались совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Армия и оружие
Шойгу заявил о возросших боевых возможностях российской армии
«Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Технологии
«Газпром нефть» провела на Сахалине первую в России сейсморазведку с помощью станций «КРАБ»
Происшествия
Пенсионера ранили ножом в московском метро
На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Армия и оружие
Российские ВКС готовятся к штурму оплота террористов
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке
Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги
Политика
Россия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене
Делегации России и Украины продолжают в Вене начатые в четверг переговоры по соглашению о транзите газа в Европу.
Экономика
На Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
Гаджеты
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Театры
Волгоградский НЭТ открывает новую страницу своей истории
Приглашение журналистов на открытый откровенный разговор связано не столько с уже ушедшими в прошлое событиями, происходившими с НЭТом после ухода из жизни основателя театра, сколько с желанием нового административного и художественного руководства рассказать о последних позитивных переменах в жизни творческого коллектива и намеченных путях дальнейшего развития популярного в городе театра.