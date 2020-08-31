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REGNUM
REGNUM

Какие изменения ждут граждан России с 1 сентября 2020 года

С 1 сентября 2020 года вступают в силу изменения в закон «О государственной регистрации».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с сентября 2020 года

Доплата классным руководителям С 1 сентября российские учителя смогут получить к зарплате доплату за счет федерального бюджета в размере 5 тыс. рублей за классное руководство.
ТАССвчера в 17:01
Подробнее о событии
РБК

Что изменится в законах в сентябре 2020 года

РБК17:00
Пятый канал

Как изменится жизнь школьников с 1 сентября на фоне пандемии?

Пятый канал30 августа в 09:19
Газета Кемерова

Стало известно, что изменится в школьных правилах с 1 сентября

Газета Кемеровавчера в 22:13
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с сентября 2020 года

ТАССвчера в 17:01
REGNUM

Какие изменения ждут граждан России с 1 сентября 2020 года

REGNUMвчера в 02:02
Уездный город Ливны

Что изменится с 1 сентября: школьное питание, ОСАГО, кредиты, лекарства

Уездный город Ливны30 августа в 03:15
В городе Кирове

Что изменится в жизни кировчан с 1 сентября?

В городе Кирове30 августа в 02:30

Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.
РБК20:14

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Жэньминь жибао (Китай): недовольная запретом на F-35, она снова закупает С-400 – Турция играет в «качели» между США и Россией (Жэньминь жибао)

Соединенные Штаты и другие страны Альянса неоднократно предупреждали Турцию не покупать эти системы российского производства, полагая, что эти комплексы несовместимы с боевыми системами НАТО и в будущем могут помочь России обнаруживать и отслеживать американские и союзнические истребители F-35.
ИноСМИвчера в 05:30

СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.рувчера в 02:58
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Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.
Российская газета23:11
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В ВОЗ назвали Швецию примером в борьбе с коронавирусом

Стокгольм, 1 сентября 2020, 06:09 — REGNUM Действия Швеции, которая использует в борьбе с распространением коронавирусной инфекции мягкие меры, должны стать примером для остальных стран, заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью радиостанции Magic.
REGNUM23:09
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