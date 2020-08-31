Жэньминь жибао (Китай): недовольная запретом на F-35, она снова закупает С-400 – Турция играет в «качели» между США и Россией (Жэньминь жибао)

Соединенные Штаты и другие страны Альянса неоднократно предупреждали Турцию не покупать эти системы российского производства, полагая, что эти комплексы несовместимы с боевыми системами НАТО и в будущем могут помочь России обнаруживать и отслеживать американские и союзнические истребители F-35.