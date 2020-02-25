Общество

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам. Соответствующее решение будет принимать специальная медицинская комиссия.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.
News.ru24 февраля в 16:00

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Как изменится жизнь россиян с 1 марта

News.ru24 февраля в 16:00

С 1 марта в Россию можно будет ввозить незарегистрированные лекарства

Московский Комсомолецвчера в 04:40

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Вести.Ruвчера в 02:35

Как изменится жизнь россиян с 1 марта

Рамблервчера в 01:15

Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов

Российская газета21:00

Весна и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года

ProUfu.ru24 февраля в 03:00

Минздрав утвердил перечень психотропов и порядок их ввоза в Россию

Независимое телевидение Севастополя24 февраля в 01:07
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Ухтинка Оксана Самойлова показала стройную фигуру после родов

Pro Город Ухта 12:37
Кино

Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз

Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).
Motor 07:21
Культура

Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, погибшего в 1995 году, написали имя его предполагаемого убийцы.
Газета Кемерова 21:39
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 15:18
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

RT на русском 22:41
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском 12:21
Шоу-бизнес

Павел Прилучный разводится с Агатой Муцениеце после 9 лет брака

32-летний Павел Прилучный и без недели 31-летняя Агата Муцениеце разводятся после девяти лет брака.
MOS.news 24 февраля в 04:31
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
Футбол

Лион — Ювентус 1:0

«Лион» обыгрывает «Ювентус» после первого тайма первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 15:48
Экономика

«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза

Долговая нагрузка по итогам 2019 г. составила 0,6. Таким образом, дивиденды за 2019 г. могут составить около $4,8 млрд.
Ведомости 14:51
Происшествия

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки

Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин.
Известия 17:32
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
РБК 22:15
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Кино

На 25 февраля кассовые сборы «Соник в кино» составили около $210 миллионов

На второй неделе кассовые сборы фильма в США в целом составили $107,7 миллиона, а в остальном мире более $102,2 миллиона.
3DNews 20:50
Политика

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

Грузинские журналистки с криками набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Известия вчера в 07:22
Гаджеты

Встроенная графика в Ryzen 7 4700U оказалась значительно производительнее GeForce MX250

Производительность встроенной графики Vega 7 в процессоре Ryzen 7 4700U была оценена 3DMark 11 в 5446 баллов.
3DNews 20:51
Общество

Омские власти подарили школьникам просроченный лимонад и макароны

В Омской области местным отличникам вручили подарки. Дети получили макароны и просроченный лимонад.
News.ru 11:45
Общество

Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона

Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
РИА Новости 08:04
Политика

Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции

РИА Новости 09:59
Космос

Второй естественный спутник появился у Земли

Алтапресс 21:52
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Здоровье

Почти 30 смертей от коронавируса зафиксировано в Китае за сутки

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 133 случая заболевания: в Гонконге - 91 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - десять, на Тайване - 32 (один случай смерти).
Интерфакс 20:56
Культура

Елена Беркова прокомментировала ситуацию вокруг клипа Линдеманна

Порноактриса Елена Беркова в стриме RT прокомментировала ситуацию вокруг откровенного клипа немецкого музыканта Тилля Линдеманна, в котором сыграли в том числе россиянки.
RT на русском 13:34
Шоу-бизнес

Владимир Епифанцев ответил на обвинения жены в изменах

Вести.Ru 10:36
Общество

На Масленице в детском саду включили песню про водку, пиво и вино

НТВ 13:29
Авто

Электрокар Renault Twingo Z.E. получил запас хода в 250 км

Официальная презентация Twingo Z.E. состоится уже на следующей неделе в рамках Женевского автосалона.
Letnews.ru 24 февраля в 09:29
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Lenta.ru 14:12
Политика

Путин оправдал действия силовиков в отношении московских митингующих

Президент России Владимир Путин заявил, что участники протестов «За честные выборы», прошедших в прошлом году в Москве из-за фальсификаций во время выборов в Мосгордуму, сами виноваты в том, что силовики применили в их отношении насилие.
Черновик 07:59
Экономика

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
RT на русском 21:12
Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
RT на русском 08:47
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