Общество
Вести.RuКакие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам. Соответствующее решение будет принимать специальная медицинская комиссия.
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с чего всё началось
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.News.ru24 февраля в 16:00
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С 1 марта в Россию можно будет ввозить незарегистрированные лекарства
Московский Комсомолец25 февраля в 04:40
Минздрав утвердил перечень психотропов и порядок их ввоза в Россию
Независимое телевидение Севастополя24 февраля в 01:07
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