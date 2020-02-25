Общество

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам. Соответствующее решение будет принимать специальная медицинская комиссия.
Читать в источнике
Комментировать118
с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.
News.ru24 февраля в 16:00

Подробнее о событии

Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов

Российская газетавчера в 21:00

С 1 марта в Россию можно будет ввозить незарегистрированные лекарства

Московский Комсомолец25 февраля в 04:40

Минздрав утвердил перечень психотропов и порядок их ввоза в Россию

Независимое телевидение Севастополя24 февраля в 01:07

Как изменится жизнь россиян с 1 марта

Рамблер25 февраля в 01:15

Как изменится жизнь россиян с 1 марта

News.ru24 февраля в 16:00

Весна и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года

ProUfu.ru24 февраля в 03:00

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Вести.Ru25 февраля в 02:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
StarHit.ru 25 февраля в 09:00
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
РИА Новости вчера в 07:02
Армия и оружие

В Пентагоне признали, что превосходство над Россией «подорвано»

Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано, в то время как Россия и Китай усиливают свои возможности в этой сфере, об этом заявил на слушаниях в Палате представителей конгресса глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
РИА Новости вчера в 22:50
Политика

Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Городовой вчера в 05:46
Религия

Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание

Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Константинопольского патриархата на Украине и пути предотвращения глобального раскола.
РИА Новости 25 февраля в 17:30
Общество

Роспотребнадзор назвал возможные пути заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 11:42
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета вчера в 17:08
Экономика

Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно

Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
РБК вчера в 03:12
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС вчера в 06:17
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти

Соединенные Штаты, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.
Газета.Ru вчера в 22:53
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия вчера в 03:05
Космос

Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды

Ракета "Ангара" в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.
РИА Новости 25 февраля в 02:27
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
RT на русском вчера в 22:41
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Общество

Роскачество в преддверии Масленицы проверило блинную муку

Известия 00:00
Общество

До 1 апреля Россия продлила ограничения на границе с КНР

Решение продлить еще на месяц все ограничительные меры, действующие в РФ из-за вспышки коронавируса нового типа на границе с Китаем, принял оперативным штаб по борьбе с опасным вирусом.
Smolnarod.ru вчера в 23:29
Экономика

Гонконг выплатит жителям по $1200 для поддержки на фоне коронавируса

Всем жителям Гонконга старше 18 лет выплатят по 10 тысяч гонконгских долларов (около $1,2 тысячи) в качестве меры социальной поддержки из-за уханьского коронавируса.
Life.ru вчера в 11:26
Авто

Geely начал продажи кроссовера Geely Icon

Новый компактный кроссовер Geely Icon, представленный осенью 2019 года на автосалоне в Гуанчжоу, поступил в продажу в Китае.
Автоновости дня 25 февраля в 02:17
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
РБК вчера в 23:00
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
Энергетика

Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть

Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.
REGNUM вчера в 04:56
Наука

Момент слияния двух капель сняли при помощи высокоскоростных камер

Установив две высокоскоростные камеры, исследователи наблюдали за слиянием двух водяных капель.
Портал Поиск вчера в 08:32
Общество

В Нью-Дели во время беспорядков погибли 17 человек

REGNUM вчера в 00:02
Политика

Штаб Трампа подал в суд на NYT за обвинения в сговоре с Россией

«Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента», — говорится в заявлении старшего юрисконсульта Трампа Дженны Эллис, размещенном в Twitter штаба.
Известия вчера в 19:30
Культура

Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

ToDay News Ufa вчера в 11:45
Общество

Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Коммерсантъ вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен

Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен. Он сообщил, что им уже написано «на продажу» больше полусотни песен.
HotGeo вчера в 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное