Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.

с чего всё началось

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам. Соответствующее решение будет принимать специальная медицинская комиссия.

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