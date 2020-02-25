Общество

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам. Соответствующее решение будет принимать специальная медицинская комиссия.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.
News.ru24 февраля в 16:00

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Весна и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года

ProUfu.ru24 февраля в 03:00

С 1 марта в Россию можно будет ввозить незарегистрированные лекарства

Московский Комсомолец25 февраля в 04:40

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Вести.Ru25 февраля в 02:35

Как изменится жизнь россиян с 1 марта

Рамблер25 февраля в 01:15

Как изменится жизнь россиян с 1 марта

News.ru24 февраля в 16:00

Что ждет россиян в марте 2020 года

Коммерсантъ03:01

Минздрав утвердил перечень психотропов и порядок их ввоза в Россию

Независимое телевидение Севастополя24 февраля в 01:07
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Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

Российская газета 02:17
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Общество

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 02:59
Армия и оружие

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Газета.Ru 00:52
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Происшествия

Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой

По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Lenta.ru 02:58
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Ведомости вчера в 10:51
Общество

В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
REGNUM 01:28
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти

За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Газета.Ru 02:20
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Газета.Ru 03:11
Политика

Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 00:21
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Спорт

Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой РФ 2010-х

Победительница пяти турниров серии Большого шлема теннисистка Мария Шарапова, объявившая в среду о завершении профессиональной карьеры, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 01:24
Происшествия

В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей

Поиск двух 14-летних мальчиков, которых из-за шторма унесло в морскую акваторию 25 февраля, всю ночь продолжались по береговой линии.
Российская газета 02:00
Армия и оружие

ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
РБК 02:13
Экономика

СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

Транспортная стратегия России до 2036 года предполагает два сценария развития: базовый, в котором предусмотрены миллиардные вложения в развитие автодорог и рост мобильности населения, и консервативный, при котором текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся.
РБК 03:17
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Политика

Клишас рассказал, когда вступят в силу поправки в Конституцию РФ

Напомним, что изменения Конституции были анонсированы президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию в середине января текущего года.
ПолитРоссия 02:39
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Экономика

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
РБК вчера в 22:15
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
РБК вчера в 23:00
Политика

Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Lenta.ru 00:19
Происшествия

В Саратове пресечено нападение подростков на школу

Двое 14-летних подростков задержаны в Саратове по подозрению в подготовке массового убийства в одной из школ города, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Вести.Ru вчера в 02:06
Общество

Собянин не считает дискриминацией изоляцию китайцев в Москве

«Прошу вас с пониманием отнестись к данным вынужденным мерам, призванным не допустить распространения коронавирусной инфекции в одном из крупнейших мегаполисов Европы, и призвать прибывающих в Москву граждан КНР строго соблюдать правила режима изоляции», — написал Собянин.
REGNUM 02:16
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

Одним из обладателей выигрыша в 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко, сообщает со ссылкой на пресс-службу «Столото».
YA62.ru 01:30
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