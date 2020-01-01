Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.
News.ru26 января в 16:00

Подробнее о событии

Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины

Красная весна00:06

Новые правила увольнения вступят в силу с 1 февраля

VSE42.RUвчера в 02:00

Что изменится для россиян в феврале

НТВвчера в 08:01

С 1 февраля россиян будут увольнять по-новому

Независимый публициствчера в 19:54

Новые выплаты пенсионерам и новые правила увольнения: что изменится для жителей России с 1 февраля

URA.Ruвчера в 00:25

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru27 января в 09:00

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ru26 января в 16:00
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Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

ТАСС 01:04
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском

В Мурманской области четыре человека погибли в результате аварии. Как стало известно РЕН ТВ, ДТП произошло в Кольском районе.
РЕН ТВ 03:14
Шоу-бизнес

Андрейченко пожаловалась на травлю после своей пропажи в Мексике

Газета.Ru 02:44
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Здоровье

Онищенко заявил о 30 препаратах для лечения нового коронавируса

Порядка 30 препаратов лечат новый коронавирус, они тестируются в Китае.
iReactor 27 января в 04:27
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Происшествия

Двух кемеровчан госпитализировали после возвращения из Китая

В Кемерове в инфекционную больницу с признаками ОРВИ попали два человека – взрослый и ребенок.
Аргументы недели 01:40
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Ранее посольство Нидерландов в Москве подтвердило РИА Новости, что делегация парламента страны отменила запланированный на февраль визит в Россию после того, как одному из депутатов было отказано во въезде в РФ.
РИА Новости 03:58
Происшествия

В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына

В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
Газета.Ru 03:36
Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Политика

Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Российская газета 27 января в 11:25
Общество

Глава СВР рассекретил имена семи отечественных разведчиков-нелегалов

Имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов озвучил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 28 января на пресс-конференции.
Красная весна вчера в 05:00
Происшествия

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Российская газета вчера в 15:27
Экономика

Средняя зарплата в Татарстане выросла на 6%. А реальная лишь на 1,6%

Средняя зарплата в Татарстане, по данным Татарстанстата, выросла в ноябре 2019 года до 36 тысяч 531 рубля.
Казанский репортер вчера в 03:19
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Происшествия

Коронавирус у госпитализированных воронежцев пока не подтвержден

Глава воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал о предварительном диагнозе госпитализированных накануне мужчины и женщины.
Kursk.com 01:33
Гаджеты

Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa вчера в 01:06
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости вчера в 13:26
Авто

В России продажи электромобилей с пробегом выросли в 1,5 раза

В 2019 году на вторичном рынке было реализовано 3303 электромобилей, что на 48% превышает показатель 2018 году.
32CARS.ru 03:16
Общество

В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

В Японии ещё у двух человек выявили новый коронавирус 2019-nCoV. Опасный диагноз поставлен, в том числе, местному водителю автобуса.
Северпост вчера в 05:28
Фигурное катание

Ученица Тутберидзе Канышева ушла из одиночного катания в танцы на льду

Российская фигуристка Алена Канышева заявила о своем переходе из женского одиночного катания в танцы на льду.
Нева Спорт вчера в 11:19
Армия и оружие

Китайские СМИ предупредили Россию о вероятности поражения в первые три часа войны

Журналисты китайского онлайн-издания China.com оценили, каким образом Россия может избежать разгрома со стороны Североатлантического альянса в течение первых трех часов предполагаемой войны.
Ruposters.ru 03:51
Общество

ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
РБК 03:34
Политика

ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Евросоюза, санкции введены «за проведение местных выборов 8 сентября прошлого года в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать „нелегально аннексированными“».
НТВ вчера в 09:18
Интернет

Facebook следит за пользователями даже вне соцсети

Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Faktom 01:17
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Красная весна вчера в 12:39
Гаджеты

В России появится бренд бюджетных телевизоров

Российская торговая марка потребительской электроники BQ планирует представить на отечественном рынке новый бренд бюджетных телевизоров.
АБН 03:01
Политика

Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина

У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
БИЗНЕС Online 01:30
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости вчера в 13:53
Общество

Китай передал России геном коронавируса

Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
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