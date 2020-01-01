Экономика
Вести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля
Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Читать в источнике
Оценить770
с чего всё началось
Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.News.ru26 января в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском
В Мурманской области четыре человека погибли в результате аварии. Как стало известно РЕН ТВ, ДТП произошло в Кольском районе.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Здоровье
Онищенко заявил о 30 препаратах для лечения нового коронавируса
Порядка 30 препаратов лечат новый коронавирус, они тестируются в Китае.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Происшествия
Двух кемеровчан госпитализировали после возвращения из Китая
В Кемерове в инфекционную больницу с признаками ОРВИ попали два человека – взрослый и ребенок.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Ранее посольство Нидерландов в Москве подтвердило РИА Новости, что делегация парламента страны отменила запланированный на февраль визит в Россию после того, как одному из депутатов было отказано во въезде в РФ.
Происшествия
В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына
В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Политика
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Общество
Глава СВР рассекретил имена семи отечественных разведчиков-нелегалов
Имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов озвучил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 28 января на пресс-конференции.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Экономика
Средняя зарплата в Татарстане выросла на 6%. А реальная лишь на 1,6%
Средняя зарплата в Татарстане, по данным Татарстанстата, выросла в ноябре 2019 года до 36 тысяч 531 рубля.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Происшествия
Коронавирус у госпитализированных воронежцев пока не подтвержден
Глава воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал о предварительном диагнозе госпитализированных накануне мужчины и женщины.
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Авто
В России продажи электромобилей с пробегом выросли в 1,5 раза
В 2019 году на вторичном рынке было реализовано 3303 электромобилей, что на 48% превышает показатель 2018 году.
Общество
В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина
В Японии ещё у двух человек выявили новый коронавирус 2019-nCoV. Опасный диагноз поставлен, в том числе, местному водителю автобуса.
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе Канышева ушла из одиночного катания в танцы на льду
Российская фигуристка Алена Канышева заявила о своем переходе из женского одиночного катания в танцы на льду.
Армия и оружие
Китайские СМИ предупредили Россию о вероятности поражения в первые три часа войны
Журналисты китайского онлайн-издания China.com оценили, каким образом Россия может избежать разгрома со стороны Североатлантического альянса в течение первых трех часов предполагаемой войны.
Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Евросоюза, санкции введены «за проведение местных выборов 8 сентября прошлого года в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать „нелегально аннексированными“».
Интернет
Facebook следит за пользователями даже вне соцсети
Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Гаджеты
В России появится бренд бюджетных телевизоров
Российская торговая марка потребительской электроники BQ планирует представить на отечественном рынке новый бренд бюджетных телевизоров.
Политика
Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина
У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.