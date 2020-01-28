Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.

с чего всё началось

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.

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