Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.
News.ru26 января в 16:00

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Что изменится для россиян в феврале

НТВ08:01

СМИ сообщили, как изменится жизнь россиян с 1 февраля

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Новые выплаты пенсионерам и новые правила увольнения: что изменится для жителей России с 1 февраля

URA.Ru00:25

Новые правила увольнения вступят в силу с 1 февраля

VSE42.RU02:00

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ruвчера в 09:00

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблервчера в 01:18

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ru26 января в 16:00
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Посольство Украины в Италии направило возмущённое письмо в адрес итальянского телеканала RAI1, в котором заявило о недопустимости употребления слова «Малороссия» в отношении Украины.
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Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone.
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В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста

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Российская газета 06:18
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

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Происшествия

Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым

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Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака»

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Жена Кокорина рассказала о его будущем в «Зените»

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Роскомнадзор запросил у «Красного и Белого» сведения об утечке данных

Роскомнадзор отправил запрос в компанию «Красное и Белое», где ранее произошла утечка данных клиентов.
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В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
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В Китае предсказали пик распространения коронавируса

Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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Число зараженных новым коронавирусом в Японии достигло шести человек

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СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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Состав сборной России по биатлону могут сократить вдвое

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REGNUM 05:37
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Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

РИА Новости 02:44
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