Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Читать в источнике
Комментировать162
с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.
News.ru26 января в 16:00

Подробнее о событии

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru27 января в 09:00

С 1 февраля россиян будут увольнять по-новому

Независимый публициствчера в 19:54

Что изменится для россиян в феврале

НТВвчера в 08:01

Новые выплаты пенсионерам и новые правила увольнения: что изменится для жителей России с 1 февраля

URA.Ruвчера в 00:25

Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины

Красная весна00:06

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблер27 января в 01:18

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ru26 января в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Происшествия

В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей

Российская газета 04:01
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 01:03
Авто

«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач

Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой».
Автоновости дня вчера в 00:36
Культура

Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Дни24 вчера в 07:58
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух

Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:31
Происшествия

В Ростовской области убиты депутат Андрей Алабушев и его жена

Городской репортер вчера в 10:53
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

РИА Новости 01:25
Политика

В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
Общество

«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
RT на русском 03:05
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Известия 01:38
Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
НТВ вчера в 07:29
Политика

Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается

Предложенный Трампом план, согласно которому должны быть созданы два государства – арабское со столицей во восточной части восточного Иерусалима, и еврейское со столицей в неделимом Иерусалиме — будет отправлен палестинским народом «в корзину истории», указал Аббас.
Политика Сегодня вчера в 15:37
Здоровье

В Китае назвали новые симптомы коронавируса и способы его передачи

Ранее в Пекине был зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Профиль вчера в 05:34
Политика

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Piter.tv вчера в 00:08
Технологии

Mail.Ru открывает предзаказы на колонку с «Марусей»

Вести.Ru 02:59
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Кино

Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat

Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
Российская газета вчера в 13:30
Происшествия

В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет за убийство

Байкал-Daily 01:46
Футбол

ФК «Зенит» отправился на сбор в Испанию без Кокорина

Российская газета 03:53
Культура

Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

Дни24 27 января в 10:46
Политика

Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России и будет бороться с подобными попытками.
Газета.Ru 05:11
Политика

Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны

Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР).
Lenta.ru 02:58
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
РИА Новости 03:58
Общество

Китай передал России геном коронавируса

Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 02:35
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru вчера в 07:01
Общество

ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей

По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
ТВК 01:10
Здоровье

Не пить, а производить: Учёные развенчали мифы о потреблении воды

Как пишет шведское издание Dagens Nyheter, общепринятое мнение о пользе потребления большого количества воды не более чем миф.
Царьград 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное