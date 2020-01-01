Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины

Красная весна00:06

Что изменится для россиян в феврале

НТВвчера в 08:01

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблер27 января в 01:18

Новые выплаты пенсионерам и новые правила увольнения: что изменится для жителей России с 1 февраля

URA.Ruвчера в 00:25

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru27 января в 09:00

Новые правила увольнения вступят в силу с 1 февраля

VSE42.RUвчера в 02:00

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ru26 января в 16:00
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Политика

Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 17:12
Здоровье

В Боградской районной больнице отремонтировали детское отделение

ИА Хакасия вчера в 22:24
Футбол

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении Жиру

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему столичного "Челси" Оливье Жиру, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru вчера в 18:52
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить все полномочия делегации РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Pravda.Ru вчера в 01:45
Кино

Снятый под Медынью фильм перекроет кислород американцам

Экс-министр культуры Владимир Мединский, назначенный на прошлой неделе помощником президента, сообщил, что накануне 75-летия Победы Минкультуры отдаст приоритет российскому кино, ведь "такой праздник бывает один раз в жизни", рассказывают "Ведомости".
Калужский перекресток вчера в 06:26
Космос

НАСА наглядно показало, как прекрасна и ужасна черная дыра

Визуализация НАСА показывает активно растущую сверхмассивную черную дыру такой, какую мы смогли бы увидеть на снимках с высоким разрешением .
LentaChel.ru 27 января в 07:47
Политика

Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета

В обновлённый состав президиума Госсовета РФ вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернаторы Сахалинской, Тверской, Курганской областей Валерий Лимаренко, Игорь Руденя, Вадим Шумков.
Парламентская газета 27 января в 09:33
Общество

Посольство установило связь со 177 россиянами в китайском Хубэе

Российское посольство в Пекине вышло на связь со 177 гражданами России, находящимися в китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.
RT на русском вчера в 23:51
Политика

Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады

«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
REGNUM вчера в 04:51
Футбол

Фанаты «МЮ» совершили нападение на дом вице-президента клуба Вудворда

В ночь на 29 января в графстве Чешир, на северо-западе Англии, на дом вице-президента и действующего исполнительного директора английского «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда было совершено нападение, сообщает Sky Sports.
Чемпионат вчера в 18:43
Экономика

Путин поинтересовался средней зарплатой в ЛУКОЙЛе

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поинтересовался у главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова размером средней зарплаты в компании.
РБК вчера в 07:58
Культура

Вечер памяти Николая Караченцова прошел в «Ленкоме»

В «Ленкоме» прошел вечер памяти Николая Караченцова, посвященный 75-летию артиста.
Вечерняя Москва вчера в 13:40
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 07:16
Политика

Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается

Предложенный Трампом план, согласно которому должны быть созданы два государства – арабское со столицей во восточной части восточного Иерусалима, и еврейское со столицей в неделимом Иерусалиме, по словам Аббаса, будет отправлен палестинским народом «в корзину истории».
Политика Сегодня вчера в 15:37
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru вчера в 09:25
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребёнок, прибывшие из Хайнаня (КНР) с респираторными симптомами», — заявили в ведомстве.
RT на русском 00:20
Гаджеты

В DxOMark протестировали камеру смартфона Redmi Note 8 Pro

Эксперты протестировали четырехмодульную камеру Redmi Note 8 Pro в съемке в различных условиях, например, с учетом плохого освещения.
Anonsens вчера в 06:53
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 27 января в 03:34
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 23:00
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Общество

Болгария намерена сократить закупки российского газа

Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Телеканал 360° вчера в 12:02
Здоровье

В Челябинске на карантин закрыли две школы

Из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс приостановили в двух челябинских школах и более чем в 120 классах.
Эхо Москвы в Челябинске 00:21
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Армия и оружие

Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек

РИА Новости вчера в 19:53
Общество

Российская авиакомпания приостановила полеты в Европу из-за коронавируса

Авиакомпании «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса.
Lenta.ru 00:32
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