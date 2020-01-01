Экономика
Вести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля
Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Здоровье
В Боградской районной больнице отремонтировали детское отделение
Футбол
«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении Жиру
Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему столичного "Челси" Оливье Жиру, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить все полномочия делегации РФ
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, передает ТАСС.
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Кино
Снятый под Медынью фильм перекроет кислород американцам
Экс-министр культуры Владимир Мединский, назначенный на прошлой неделе помощником президента, сообщил, что накануне 75-летия Победы Минкультуры отдаст приоритет российскому кино, ведь "такой праздник бывает один раз в жизни", рассказывают "Ведомости".
Космос
НАСА наглядно показало, как прекрасна и ужасна черная дыра
Визуализация НАСА показывает активно растущую сверхмассивную черную дыру такой, какую мы смогли бы увидеть на снимках с высоким разрешением .
Политика
Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета
В обновлённый состав президиума Госсовета РФ вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернаторы Сахалинской, Тверской, Курганской областей Валерий Лимаренко, Игорь Руденя, Вадим Шумков.
Общество
Посольство установило связь со 177 россиянами в китайском Хубэе
Российское посольство в Пекине вышло на связь со 177 гражданами России, находящимися в китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.
Политика
Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады
«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
Футбол
Фанаты «МЮ» совершили нападение на дом вице-президента клуба Вудворда
В ночь на 29 января в графстве Чешир, на северо-западе Англии, на дом вице-президента и действующего исполнительного директора английского «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда было совершено нападение, сообщает Sky Sports.
Экономика
Путин поинтересовался средней зарплатой в ЛУКОЙЛе
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поинтересовался у главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова размером средней зарплаты в компании.
Культура
Вечер памяти Николая Караченцова прошел в «Ленкоме»
В «Ленкоме» прошел вечер памяти Николая Караченцова, посвященный 75-летию артиста.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Политика
Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается
Предложенный Трампом план, согласно которому должны быть созданы два государства – арабское со столицей во восточной части восточного Иерусалима, и еврейское со столицей в неделимом Иерусалиме, по словам Аббаса, будет отправлен палестинским народом «в корзину истории».
Общество
Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Происшествия
В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая
«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребёнок, прибывшие из Хайнаня (КНР) с респираторными симптомами», — заявили в ведомстве.
Гаджеты
В DxOMark протестировали камеру смартфона Redmi Note 8 Pro
Эксперты протестировали четырехмодульную камеру Redmi Note 8 Pro в съемке в различных условиях, например, с учетом плохого освещения.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Экономика
Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Общество
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Здоровье
В Челябинске на карантин закрыли две школы
Из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс приостановили в двух челябинских школах и более чем в 120 классах.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Армия и оружие
Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
Общество
Российская авиакомпания приостановила полеты в Европу из-за коронавируса
Авиакомпании «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса.