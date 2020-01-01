Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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В РФ поднимают тарифы системы «Платон»

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Новые правила увольнения вступят в силу с 1 февраля

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Новые выплаты пенсионерам и новые правила увольнения: что изменится для жителей России с 1 февраля

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Что изменится для россиян в феврале

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Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ru26 января в 16:00
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Общество

Суд в Нидерландах подтвердил право России на водку «Столичная»

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру.
BFM.ru 13:16
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МИД Иордании прокомментировал «сделку века»

В МИД Иордании прокомментировали предложенную президентом США Дональдом Трампом "сделку века" по созданию палестинского государства.
Московский Комсомолец 13:56
Кино

Анонсирован первый трейлер девятой части «Форсажа»

Стало известно, когда выйдет первый трейлер девятой части фильма «Форсаж». Об этом 27 января сообщил портал Digital Spy.
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Политика

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Интерфакс 10:10
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В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
REGNUM 08:40
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В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко

Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Piter.tv 01:06
Политика

Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Известия 12:55
Общество

АПК Владимирской области не хватает страхования

Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
Происшествия

В Ростовской области зарубили депутата заксобрания и его жену

Газета.Ru 11:38
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор команды он не едет.
РИА Новости 07:16
Футбол

Геркус не признает претензий «Локомотива» и намерен выиграть суд

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что на совесть исполнял свои обязанности в московском клубе и намерен отстаивать свою деловую репутацию в суде.
Спорт-Экспресс 11:26
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Microsoft выпустит обновление для Windows 7

Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
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«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

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В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
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Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
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Александр Емельяненко вышел на свободу

Российский боец ММА Александр Емельяненко вышел на свободу после ареста за пьяный дебош в Анапе, сообщают «Кубанские новости».
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Появился дебютный трейлер анимационного фильма Mortal Kombat

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Дудь назвал Щербакова «русским народным стендапером»

Дудь призвал смотреть чужое интервью с Галкиным "Русский народный стендапер Александр Щербаков — новый герой вДудя", — написал он у себя в Instagram.
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Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
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Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
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Минское «Динамо» проиграло СКА и лишилось шансов выйти в плей-офф КХЛ

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Геннадий Онищенко: 30 препаратов помогают при лечении коронавируса

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что существует более 30 препаратов, которыми можно лечить коронавирус из Китая.
Актуальные Новости вчера в 06:15
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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Коммерсантъ вчера в 16:42
Общество

В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай

Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
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Туманность Тарантул плетёт паутину таинственности на новом снимке

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У жены Януковича нашли элитную недвижимость в Крыму

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Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

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Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной

Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и направил материалы дела о клевете, фигурантом которого она является, в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщил Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.
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Рахимич посоветовал Чалову отказаться от трансфера в «Челси»

Бывший футболист московского ЦСКА Элвер Рахимич считает, что нападающий армейцев Федор Чалов должен тщательно подумать, прежде чем подписывать контракт с «Челси».
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