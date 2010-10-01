Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.
News.ru26 января в 16:00

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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Алтайская правда05:02

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

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Рост цен и новые законы: с 1 февраля жизнь россиян изменится

Deita.ruвчера в 14:00

Новые правила увольнения вступят в силу с 1 февраля

VSE42.RUвчера в 02:00

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru27 января в 09:00

Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины

Красная весна00:06

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ru26 января в 16:00
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