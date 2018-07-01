Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
News.ruвчера в 16:00

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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

МонаВиста12:04

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Мой Брянск12:36

Как у россиян изменится жизнь с 1 февраля

Privet-Rostov.ru12:28

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

Krasnoyarskmedia.ru15:00

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru09:00

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблер01:18

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ruвчера в 16:00
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия

В Махачкале «закладчик» при виде полиции проглотил наркотики и умер

РИА Новости 11:00
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Политика

Зеленский рассказал Дуде про украинцев, освободивших Освенцим

Владимир Зеленский рассказал про 1-й украинский фронт и украинцев, освободивших концлагерь "Аушвиц-Биркенау".
Газета.Ru 13:31
Общество

Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции

Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.
Lenta.ru 13:04
Хоккей

«Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу»

Сегодня, 27 января, «Трактор» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу».
Челябинский обзор 11:23
Общество

СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина

РБК 09:28
Армия и оружие

США признали крушение своего военного самолета в Афганистане

Ведомости 13:56
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Общество

Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
RT на русском 11:03
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости 12:35
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Лорьяна» Кабо

Действующий контракт Кабо с «Лорьяном» истекает в июне 2020 года. Отмечается, что французский игрок не планирует продлевать соглашение.
Чемпионат 14:45
Происшествия

В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
РИА Новости 12:50
Общество

Голикова: Около 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности.
Комсомольская правда 11:08
Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемым в хищении 1 млрд рублей у «Роснано»

ТАСС 12:51
Политика

Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях

Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
RT на русском 12:03
Политика

Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии

Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участи спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин.
Газета.Ru 13:29
Футбол

Слимани попросил «Лестер» прервать аренду в «Монако»

Нападающий «Монако» Ислам Слимани, который принадлежит «Лестеру», попросил у английского клуба досрочно завершить аренду в французской команде, утверждает France Football.
Спорт-Экспресс 14:16
Политика

Медведев назвал «Единую Россию» единственной пропрезидентской силой

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии заявил, что она единственная пропрезидентская политическая сила в стране.
РБК 10:11
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 12:51
Хоккей

Хет-трик Даугавиньша принес «Спартаку» победу над «Куньлунем»

Газета.Ru 14:52
Политика

Японца задержали в России за попытку получить секретные данные

Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 10:29
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей

RT на русском 00:55
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости 05:43
Происшествия

Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

Российская газета 02:41
Киберспорт

Ceb вышел из основного состава OG

Себастьян «Ceb» Дебс покинул основной ростер OG по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
Inc-news.ru 14:44
Политика

Комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар

Комиссия по вопросам помилования Московской области рекомендовала помиловать израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России на семь с половиной лет колонии за контрабанду наркотиков.
РБК 10:57
Экономика

Имущество одного из первых российских автозаводов все-таки продали

Российская газета 02:18
Экономика

ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО

По мнению Банка России, противоправные действия на рынке ОСАГО способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в регионах, отнесенных к "красной" и "желтой" зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке У Российского союза автостраховщиков (РСА) есть свой рейтинг регионов, проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО.
Российская газета 11:51
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