Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
News.ruвчера в 16:00

Подробнее о событии

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

Krasnoyarskmedia.ru15:00

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Мой Брянск12:36

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru09:00

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

МонаВиста12:04

Как у россиян изменится жизнь с 1 февраля

Privet-Rostov.ru12:28

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблер01:18

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ruвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:55, Ашберн
Культура

Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Вечерняя Москва 14:35
Экономика

Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Новый День 00:08
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости 18:25
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова опубликовала романтичные фото в купальнике

Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
Газета Кемерова 13:47
Здоровье

Ученые рассказали, кому особенно важно регулярно пить кофе

Rusargument вчера в 11:55
Общество

В Москве начался самый сильный за зиму снегопад

Обещанный синоптиками самый сильный за зиму снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:14
Спорт

Программа этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне будет изменена

Международная федерация лыжного спорта (FIS) из-за погодных условий внесёт изменения в программу этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция), сообщает Expressen.
Чемпионат 10:48
Энергетика

Добыча на Пайяхском нефтяном месторождении потребует больших ресурсов

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев отмечает, что проект пробной эксплуатации Пайяхи предполагает выход на седьмой год разработки на уровень добычи 43 млн тонн.
Коммерсантъ 18:03
Общество

Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей

Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
BFM.ru 06:04
Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии

Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Lenta.ru 06:50
Шоу-бизнес

В Мексике ищут актрису Наталью Андрейченко

В Мексике пропала известная советская и российская актриса Наталья Андрейченко.
RT на русском 12:26
Общество

В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым типом коронавируса подтвердили в немецкой федеральной земле Баварии.
RT на русском 19:40
Общество

Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия

США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Российская газета вчера в 19:07
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей

RT на русском 00:55
Футбол

Орлов: Кокорин считает, что останется в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации форварда «Зенита» Александра Кокорина, который отказывается уходить в аренду в ФК «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.
RT на русском 14:32
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня 03:17
Общество

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Lenta.ru 10:15
Политика

Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
ТАСС 07:17
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Стригунова первым заместителем главы Росгвардии, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 09:30
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля

Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
МР7.ру 25 января в 03:25
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер 06:18
Культура

Опубликованы итоги работы Мединского на посту министра культуры

Кампания по защите отечественного кино от Голливуда стала одним из основных направлений деятельности Мединского на посту министра культуры.
Газета.Ru 13:38
Происшествия

Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол

Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Известия 08:34
Футбол

Тренер «Арсенала»: удивило, что департамент судейства возглавил иностранец

Назначение иностранца на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза стало сюрпризом для главного тренера тульского «Арсенала» Игоря Черевченко.
Красная весна 17:27
Кино

Капитана Марвел потребовали сделать темнокожей лесбиянкой

Актуальные Новости 10:28
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro вчера в 22:31
Политика

Бурлаков заявил, что парламент РФ не должен заслушивать иностранцев

В действующей редакции Конституции п. 3 ст. 100 предусмотрена возможность совместного заслушивания обеими палатами парламента "выступлений руководителей иностранных государств".
Народные новости 08:41
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

РИА Новости 19:54
Экономика

Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
Право.ру 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное