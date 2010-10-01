Экономика
Вести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля
Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось
Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.News.ru26 января в 16:00
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В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
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Содержание 9–16-го эпизодов мистической мелодрамы «Ученица Мессинга» на Первом канале
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США начали финальную битву за Сирию
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