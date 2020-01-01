Экономика
Вести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля
Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
Происшествия
В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая
«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребёнок, прибывшие из Хайнаня (КНР) с респираторными симптомами», — заявили в ведомстве.
Футбол
«Ростов» прилетел на сборы в Катар
Футбольный клуб примет участие в турнире Кубок Матч Премьер. Самолет с футболистами и тренерским штабом «Ростова» на борту прилетел в Катар.
Происшествия
Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Экономика
В Сибири захотели забрать налоги «Газпрома» себе
После запуска газопровода «Сила Сибири» власти Якутии захотели создания в регионе дочерней компании, что позволит забрать часть налогов себе.
Происшествия
«Ведомости»: Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества
Политика
Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения
Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Политика
Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
Политика
МИД РФ: в Москве изучат озвученную президентом США «сделку века»
Россия изучит предложенную США «сделку века» по ближневосточному урегулированию, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Происшествия
Годовалый россиянин отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок отравился гашишем, который нашел на подоконнике.
Здоровье
Модульный ФАП открыли в селе Покровском Артемовского района
Происшествия
Новорожденного ребенка постирала в машинке мать на Урале
Женщина «постирала» в стиральной машинке своего только что родившегося ребенка.
Общество
Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке
Водитель междугороднего автобуса на Украине лишится работы за отказ выключить сериал для пассажиров на русском языке.
Общество
Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян
Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей
Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
Спорт
Модель Волански выбежала в купальнике на трассу с плакатом о Брайанте
Девушка появилась в купальнике на чемпионате мира по лыжным гонкам в Шладминге (Австрия), держа в руках плакат с надписью «Покойся с миром, Коби Брайант, 24».
Общество
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Министерство труда Омской области назвало законным начисление пенсии в 200 тысяч рублей бывшему губернатору Леониду Полежаеву.
Футбол
Стивен Бергвейн переходит в «Тоттенхэм» из ПСВ за 30 млн евро
В августе прошлого года Бергвейн подписал с ПСВ новый четырехлетний контракт.
Кино
Кассовую российскую комедию «Холоп» покажут кинолюбителям в Китае
Комедия российского режиссера Клима Шипенко стала самой кассовой в России. За все время картину посмотрели более десяти миллионов зрителей.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Здоровье
Число жертв «китайской пневмонии» выросло до 132 человек
Число жертв коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 132 человек. Заболевшими, по последним данным, числятся 5974 человека.
Происшествия
Тюменский солдат Евгений Графов признан потерпевшим в деле о дедовщине
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Владимира Путина
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра пятницы из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.