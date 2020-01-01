Экономика
Вести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля
Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Политика
Глава «Почты России» станет заместителем нового руководителя
Подгузов возглавляет «Почту России» с июля 2017 года.
Происшествия
Бросивший в «Шереметьево» детей отец сдался следователям
Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
Политика
США расширили антироссийские санкции
США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании Гранд Сервис Экспресс, говорится в документе, опубликованном на сайте минфина США.
Футбол
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»
Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Происшествия
В Волгограде 16-летнему подростку перерезали горло
В Волгограде 16-летнего подростка зарезали во время драки на улице. Погибшим является студент местного колледжа.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Спорт
WADA выявило манипуляции с данными 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило различные манипуляции с данными 145 из 298 спортсменов в московской антидопинговой лаборатории.
Политика
В Кремле прокомментировали идею введения термина «верховный правитель»
Идея о замене в Конституции Российской Федерации термина «президент» на «верховный правитель» появилась совсем недавно, и у главы государства Владимира Путина пока нет мнения на этот счёт, как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Политика
СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР
Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
Наука
У человека в крови нашли дышащие митохондрии
Биологи Университета Монпелье взяли из крови здоровых людей и больных раком митохондрии ДНК.
Происшествия
Присяжные оправдали экс-директора «Меньшевика»
Присяжные заседатели в Мосгорсуде признали бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова непричастным к убийству охранника фабрики.
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Футбол
«Ман Сити» и «МЮ» назвали составы на манчестерское дерби
Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Шоу-бизнес
Папарацци запечатлели беременную Анну Курникову
Фотографы испанского журнала HOLA! поместили снимок на обложку. Судя по всему, Анна Курникова находится на последних месяцах беременности.
Шоу-бизнес
Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой
Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.
Происшествия
Пятерых бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
Пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного управления МВД по Западному административному округу задержаны по делу журналиста Ивана Голунова, их допрашивают следователи, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Доклад комитета парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу дал рекомендацию подтвердить полномочия делегации России в полном объеме.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище
Настоятель московского храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января на 52-м году жизни.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.