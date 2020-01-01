Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.

Происшествия Бросивший в «Шереметьево» детей отец сдался следователям Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.

Политика США расширили антироссийские санкции США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании Гранд Сервис Экспресс, говорится в документе, опубликованном на сайте минфина США.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

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Происшествия Присяжные оправдали экс-директора «Меньшевика» Присяжные заседатели в Мосгорсуде признали бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова непричастным к убийству охранника фабрики.

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Происшествия Пятерых бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова Пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного управления МВД по Западному административному округу задержаны по делу журналиста Ивана Голунова, их допрашивают следователи, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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Гаджеты Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10 Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.