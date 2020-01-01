Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины

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Новые выплаты пенсионерам и новые правила увольнения: что изменится для жителей России с 1 февраля

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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

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Что изменится для россиян в феврале

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Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

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Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ru26 января в 16:00
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Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

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Как сообщает ToDay News Ufa, по словам телеведущего Александра Мясникова, паника вокруг нового коронавируса нагнетается искусственно как в российских, так и зарубежных СМИ.
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Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»

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Microsoft обещает обновить Windows 7

Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Журналистская правда 03:04
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Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией

На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Журналистская правда 11:47
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Технология CRISPR вылечила свиней с мышечной дистрофией

Недавно же учёные из Мюнхенского технического университета (TUM) использовали инструмент редактирования генов CRISPR, чтобы вылечить от этого недуга подопытных свиней.
Вести.Ru 06:18
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Назван вероятный срок появления коронавируса в России

Риск появления вируса на территории России ученый оценивает как высокий.
БИЗНЕС Online вчера в 23:37
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Футбол

«Зенит» отправился на сборы в Испанию без мятежного Кокорина

Сегодня "Зенит" отправился в Испанию на вторые зимние тренировочные сборы.
Накануне.Ru 03:41
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Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку

Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
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Бросивший детей в аэропорту Шереметьево мужчина сдался следователям

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Московский Комсомолец вчера в 02:53
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
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Александр Емельяненко записал видео после выхода на свободу из СИЗО

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вышел из заключения в Анапе, где он отбывал арест за хулиганство.
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Спорт

AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics

РИА Новости 11:05
Экономика

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
Известия 27 января в 16:01
Происшествия

В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка

Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
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США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
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Общество

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:44
Политика

Зеленский поддержал позицию Польши по Второй мировой войне

Суть событий вчера в 01:58
Футбол

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram

Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
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Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху

Мать осужденной за наркотики Яффа Иссахар выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за проявленное сочувствие и решение помиловать ее дочь.
Вести.Ru 14:41
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Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
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В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
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Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым

Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
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Генсек ОИС прокомментировал «сделку века» Трампа

Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
РИА Новости 10:12
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Антивирус Avast уличили в продаже личных данных пользователей

Популярный антивирус Avast уличили в том, что он занимается продажей личных данных пользователей третьим лицам.
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Песков: в Кремле не принимают особых мер против коронавируса

Пресс-секретарь отметил, что график работы в Кремле очень напряженный.
ТВ Центр 14:15
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
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