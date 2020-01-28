Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
News.ruвчера в 16:00

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Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

Krasnoyarskmedia.ru15:00

Как у россиян изменится жизнь с 1 февраля

Privet-Rostov.ru12:28

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблер01:18

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru09:00

В РФ поднимают тарифы системы «Платон»

Независимый публицист01:24

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

МонаВиста12:04

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ruвчера в 16:00
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
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Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье

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Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
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Число жертв коронавируса превысило 100 человек

Число жертв коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, в провинции Хубэй превысило 100 человек.
Lenta.ru 20:11
Здоровье

Приморье получило тест-системы для выявления коронавируса

Приморский край получил тест-системы для выявления признаков коронавируса, сообщил заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения Приморья Виктор Фисенко.
РИА Новости 20:03
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Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»

Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Дни24 03:07
Космос

SpaceX из-за непогоды отложила запуск интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX еще раз перенесла запуск группы интернет-спутников Starlink в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Росбалт 20:30
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию

Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Gazeta.SPb 15:26
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

РИА Новости 19:54
Экономика

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
РБК 08:53
Футбол

Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.
Чемпионат 15:39
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 12:51
Политика

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
РБК 09:22
Шоу-бизнес

Пропала актриса Наталья Андрейченко

Знаменитая Мэри Поппинс Наталья Андрейченко уехала от подруги на своем автомобиле и больше не выходила на связь.
Paparazzi.ru 04:53
Здоровье

ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу

«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
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Общество

Ургант извинился перед верующими и попросил «отозвать проклятия»

Новый выпуск программы Ургант начал с извинений перед верующими, заявив, что не хотел оскорбить чьи-либо чувства.
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Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии

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Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

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Украинский депутат в ПАСЕ натравил охрану на российских журналистов

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, являющийся представителем Киева в ПАСЕ, заявил, что натравил на российских журналистов службу охраны Ассамблеи.
REGNUM 08:49
Общество

Из Китая домой жители Приамурья вернутся на разовом автобусе

Российское консульство в Китае организует разовый автобусный рейс, чтобы вывести несколько десятков россиян из Хэйхэ в Благовещенск.
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Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru 17:46
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Более 250 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта

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Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

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Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
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Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
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Режиссер драмы «1917» объяснил популярность военных фильмов

iReactor 20:47
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Древнеегипетской мумии вернули голос

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии.
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Microsoft выпустит обновление для Windows 7

Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
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