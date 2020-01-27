Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.
News.ru26 января в 16:00

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Новые законы: что изменится для жителей России с 1 февраля

Pravda.Ru01:33

Новые выплаты пенсионерам и новые правила увольнения: что изменится для жителей России с 1 февраля

URA.Ru00:25

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

МонаВиставчера в 12:04

С 1 февраля россияне заживут по-новому

Утро.ruвчера в 12:15

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ruвчера в 09:00

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблервчера в 01:18

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ru26 января в 16:00
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Общество

Данные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет

В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 16:50
Общество

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
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«Арсенал» ищет вратаря на замену травмированному Шамову. Есть кандидат

Два вратаря мало, будем искать того, кто был бы конкурентоспособен. У меня во всех командах было три вратаря, это резонно.
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Общество

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Для выхода в свет супермодель выбрала весьма откровенный наряд – полупрозрачное платье, расшитое стеклярусом, с высоким разрезом на подоле и глубоким декольте.
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Lenta.ru вчера в 13:32
Гаджеты

Intel нужно что-то делать с бизнесом по производству памяти типа NAND

Специалисты Northland Capital Markets утверждают, что Intel придётся задуматься о дальнейшем избавлении от проблемных активов, и бизнес по выпуску памяти типа NAND может последовать примеру модемного подразделения, которое было продано крупнейшему клиенту в лице Apple.
3DNews 00:04
Баскетбол

Матч «Лейкерс» – «Клипперс» перенесен из-за гибели Брайанта

НБА объявила о переносе матча «Лейкерс» – «Клипперс» в связи со смертью Кобе Брайанта. Игра должна была состояться во вторник.
Sports.ru вчера в 17:43
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь

Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Astera вчера в 10:24
Шоу-бизнес

В Мексике нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Пропавшая 26 января в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
REGNUM 01:20
Футбол

Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил информацию издания «Спорт Бизнес Online» об интересе «Аугсбурга» к футболисту.
Чемпионат вчера в 15:39
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Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замдиректора Первого канала Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики российского кабмина.
Известия 01:47
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
РИА Новости 00:42
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер вчера в 06:18
Экономика

Альфа-банк и Алексей Хотин заключили мировое соглашение

Кредиты банк выдавал под личное поручительство Хотина.
Ведомости вчера в 16:14
Футбол

ЦСКА сообщил о возвращении братьев Березуцких

Братья Алексей и Василий Березуцкие, закончившие футбольную карьеру полтора года назад, снова оказались в ЦСКА.
Росбалт вчера в 06:53
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Общество

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Зарегистрировано 4 515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6 973 человек подозревают вирус.
YA62.ru 00:36
Общество

Украинский миллиардер купил королевскую виллу во Франции за €200 млн

Газета.Ru 00:43
Происшествия

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество

Утверждена новая отчетность по форме СЗВ-ТД

Отчетность по форме СЗВ-ТД будет представляться в ПФР всеми работодателями, у которых есть сотрудники, работающие по трудовому договору.
Современный Предприниматель 01:12
Общество

Голикова рассказала, сколько россиян живут за чертой бедности

Приблизительно 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70-80% из них – это семьи с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
АМИТЕЛ вчера в 22:25
Единоборства

Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном

ProstoProSport вчера в 08:47
Экономика

Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%

Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
REGNUM вчера в 18:02
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Происшествия

Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 22:37
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru 00:30
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу

Известия вчера в 13:53
Космос

SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды

Компания SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Stalink.
РБК вчера в 22:26
Как работают Яндекс.Новости?
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