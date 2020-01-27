Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.
News.ru26 января в 16:00

Подробнее о событии

Новые правила увольнения вступят в силу с 1 февраля

VSE42.RU02:00

Новые законы: что изменится для жителей России с 1 февраля

Pravda.Ru01:33

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблервчера в 01:18

С 1 февраля россияне заживут по-новому

Утро.ruвчера в 12:15

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ruвчера в 09:00

Новые выплаты пенсионерам и новые правила увольнения: что изменится для жителей России с 1 февраля

URA.Ru00:25

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ru26 января в 16:00
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Политика

NYT: Трамп предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир

Во вторник, 28 января, администрация президента США Дональда Трампа планирует представить общественного план урегулирования одного из ближневосточных конфликтов.
Комсомольская правда 06:28
Политика

Вице-губернатора Нижегородской области заменят несколько первых замов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс в Законодательное Собрание проект областного закона «О поправках к Уставу Нижегородской области».
АиФ Нижний Новгород 04:52
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Михаил Боярский назвал желание родить в старости «придурью»

Вечерняя Москва вчера в 04:59
Политика

Песков прокомментировал сообщения об отставке главы Чувашии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет.
Профиль 05:50
Авто

Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

Коммерсантъ вчера в 21:39
Экономика

Минтруд предложил понизить прожиточный минимум

Величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года на душу населения в среднем по России предлагается установить в размере 10 609 рублей, для трудоспособного населения - в размере 11 510 рублей, для пенсионеров - в размере 8 788 рублей, для детей - 10 383 рублей.
Российская газета 05:59
Общество

В Японии число зараженных новым коронавирусом достигло шести человек

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като объявил об обнаружении в стране еще двух зараженных новым типа коронавируса, сообщает во вторник телеканал NHK.
Интерфакс 05:50
Происшествия

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет Embraer-170 готовится к аварийной посадке в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 05:37
Гаджеты

Опубликованы качественные рендеры смартфона iPhone 12

Apple представит новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 12 уже в этом году.
ToDay News Ufa 03:55
Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

Агентство Телеграф 03:13
Общество

Владимир Соловьев расплакался в эфире

Газета.Ru 02:43
Футбол

Выборы президента РПЛ пройдут 17 марта

Как сообщил журналистам генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе, кандидатуры можно будет выдвигать до 4 февраля, а новые выборы пройдут 17 марта.
Евро-футбол.ру 06:27
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Общество

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал имена разведчиков, биографии которых будут рассекречены.
Газета.Ru 05:34
Происшествия

Отец оставленных в Шереметьеве мальчиков объяснил свой поступок

Отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево мальчиков объяснил свой поступок.
RT на русском 06:23
Политика

Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие

Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Lenta.ru 05:27
Политика

Эстония обвинила Россию в попытке переписать историю

Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас обвинил Россию в попытках переписать историю.
Lenta.ru 03:49
Происшествия

Названы имена всех погибших в вертолете Коби Брайанта

Ранее стало известно, что Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джинной.
Нева Спорт вчера в 08:00
Общество

Суд в Нидерландах подтвердил право России на бренд водки Stolichnaya

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки Stolichnaya на территории этой страны, а также Бельгии и Люксембурга принадлежат России.
РБК вчера в 15:25
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Общество

Украинский миллиардер купил самый дорогой особняк в мире

Народные новости вчера в 21:18
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Украина.ру 05:23
Общество

В Северодвинске зафиксировали скачок радиации

В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирован скачок уровня радиации.
Lenta.ru 05:52
Культура

Выставка картин Сальвадора Дали открылась в Москве

Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" и другие редкие полотна.
Москва 24 03:23
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Общество

В Москве создан оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

В Москве создан оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб для мониторинга ситуации по коронавирусу 2019-nCoV.
Вести.Ru 04:34
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Политика

«Тупо и топорно»: в сети набросились на Зеленского

Украинский журналист Дмитрий Василец назвал попытку президента Украины переписать историю тупой и топорной, а его коллега и соотечественник Юрий Ткачев назвал Владимира Зеленского типичным политическим украинцем, который решает типичные для политических украинцев задачи.
Рамблер 06:12
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