Экономика
Вести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля
Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось
Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).News.ruвчера в 16:00
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Технологии
Xiaomi уже завтра закроет все свои розничные магазины в Китае
Xiaomi выступила с официальным объявлением о том, что компания намерена уже завтра закрыть абсолютно все свои магазины, находящиеся на территории Китая в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Армия и оружие
Индийские субмарины вооружат усовершенствованными торпедами «Варунастра»
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Технологии
В России запущена первая промышленная сеть 5G
Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
Политика
«Выставил себя идиотом»: политолог оценил речь Зеленского в Польше
Русофобская речь в духе Петра Порошенко, произнесенная Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, помогла ему в третий раз за неделю выставить себя человеком недалекого ума, заявил политолог, Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Политика
Асад обсудил с российскими дипломатами ситуацию в Сирии
Уточняется, что у Асада побывала российская делегация, в составе которой находились Александр Лаврентьев (спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию) и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли убитой пропавшую мать двоих детей
Молодая мать двоих детей пропала несколько дней назад по дороге с места работы в детский сад.
Шоу-бизнес
Ургант оказался телеведущим, которому россияне доверяют сильнее всего
Россияне назвали телеведущего Ивана Урганта знаменитостью, которой доверяют больше всего.
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу
Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».
Шоу-бизнес
Певица Ирина Отиева ушла в депрессию и стала пить
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе
Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
Политика
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
Общество
МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
Футбол
Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
На Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию
Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
Здоровье
Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу
Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
Политика
Мишустин назначил главу государственной мусорной компании
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу государственной мусорной компании «Российский экологический оператор».
Экономика
Счетная палата РФ указала на риски финансовой системы РФ
Развитие финансового рынка РФ не соответствует масштабам российской экономики, а самому финансовому сектору присущи значительные риски, говорится в отчете Счётной палаты по итогам анализа реализации основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы.
Армия и оружие
Российские инспекторы посетят военный объект США в Германии
«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии», - сказал Сергей Рыжков.
Игры
Во что мы играли 5, 10, 15 и 20 лет назад: Dying Light, Mass Effect 2, Resident Evil 4, The Sims
5 лет назад — Dying Light В самом начале 2015-го вышла Dying Light — зомби-экшен в открытом мире от польской студии Techland.
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.