Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.
News.ru26 января в 16:00

Подробнее о событии

Новые правила увольнения вступят в силу с 1 февраля

VSE42.RU02:00

Новые законы: что изменится для жителей России с 1 февраля

Pravda.Ru01:33

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ru26 января в 16:00

С 1 февраля россияне заживут по-новому

Утро.ruвчера в 12:15

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ruвчера в 09:00

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблервчера в 01:18

Новые выплаты пенсионерам и новые правила увольнения: что изменится для жителей России с 1 февраля

URA.Ru00:25
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Интернет

Антивирус Avast уличили в продаже данных пользователей

Компания Avast, известная по антивирусу, продавала пользовательские данные компаниям-гигантам, в том числе Google, Microsoft и Pepsi.
АБН 03:27
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

RT на русском 00:14
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Шоу-бизнес

Боярский назвал придурью желание рожать в старости

Актер заявил, что рожать ребенка на старости лет - это придурь, а вовсе не счастье.
Комсомольская правда вчера в 07:03
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Общество

Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову

Конституционный суд (КС) потребовал пересмотреть приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса).
Ведомости вчера в 12:45
Происшествия

Полиция выяснит, почему женщина бросила в Томске девушку с ДЦП

Женщина оставила в отделе полиции в Томске девушку в инвалидной коляске и скрылась, полицейским удалось быстро ее разыскать, идет проверка.
РИА Новости 02:16
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Общество

«Ведомости»: гендиректор «Сухого» покинет пост

В четверг, 30 января, совет директоров освободит от занимаемой должности Игоря Озара, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности.
Коммерсантъ вчера в 20:38
Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Шоу-бизнес

«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января ее директор Ян Трунцев, нашлась.
РБК вчера в 20:17
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
РИА Новости 00:42
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Car.ru 25 января в 06:33
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

Коммерсантъ вчера в 21:24
Политика

В Сербии ответили депутату бундестага на критику дружбы с Россией

Европейские политики лицемерят и применяют двойные стандарты, выступая против сотрудничества Сербии с Россией и Китаем, заявил министр обороны республики Александр Вулин.
Взгляд.ру 00:34
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 вчера в 12:51
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости 01:31
Теннис

Федерер в пяти сетах добыл путевку в полуфинал Australian Open

В полуфинале Федерер оспорит путевку в решающий матч Australian Open с победителем матча Новак Джокович – Милош Раонич.
Вести.Ru 03:25
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу

Lenta.ru 02:51
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Общество

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
РИА Новости 02:24
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me вчера в 11:11
Происшествия

Горевший траулер «Энигма Астралис» в Охотском море ищут 11 судов

Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток.
РИА Новости вчера в 01:25
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Политика

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

Это первый случай, когда российская внешняя разведка рассекретила имена сразу нескольких своих выдающихся сотрудников-нелегалов.
РИА Новости 03:05
Политика

Названо число получивших российское гражданство жителей Донбасса

В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 02:13
Армия и оружие

Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией

Взгляд.ру вчера в 20:18
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
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