Экономика
Вести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля
Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось
Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).News.ruвчера в 16:00
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Общество
Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое «исчезновение»
Экономика
Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
Легендарный американский баскетболист Коби Брайант разбился 26 января при крушении личного вертолета в городе Калабасас в Калифорнии.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Происшествия
В Афганистане разбился самолет с пассажирами
В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
В Алжире потерпел крушение военный самолет. Истребитель Су-30 разбился в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны.
Здоровье
Режим «военного времени» введен в Тяньцзине из-за коронавируса
Власти китайского города Тяньцзинь, который находится недалеко от Пекина, объявили о введении режима "военного времени".
Общество
В Пекине зарегистрировали первый смертельный случай из-за коронавируса
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Кино
Капитана Марвел потребовали сделать темнокожей лесбиянкой
Происшествия
В Новосибирске не подтвердили коронавирус у забайкальской семьи
После возвращения из Китая в Чите были госпитализированы отец и его двухлетняя дочь.
Политика
Медведев потребовал от «ЕР» объективно оценивать работу правительства
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии отметил, что политическая сила поддержала новое правительство, а значит несет за него ответственность перед всеми гражданами страны.
Происшествия
Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки
«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н.Новгорода», — следует из пресс-релиза.
Общество
Возмутившуюся сериалом на русском украинку высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, следовавшего из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Футбол
Клопп: в переигровке со «Шрусбери» на поле выйдет молодёжь
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не будет использовать основной состав в переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун».
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова опубликовала романтичные фото в купальнике
Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Общество
Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Политика
Официальный Токио знает о задержании в России японского журналиста
МИД Японии знает о задержании в России японского журналиста, но воздерживается от разглашения подробностей по этому вопросу.
Экономика
В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО
Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Экономика
Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для иностранцев
Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13% и направил его на согласование другим ведомствам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.