Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
News.ruвчера в 16:00

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Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

Krasnoyarskmedia.ru15:00

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Мой Брянск12:36

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ruвчера в 16:00

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

МонаВиста12:04

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru09:00

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблер01:18

Как у россиян изменится жизнь с 1 февраля

Privet-Rostov.ru12:28
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
Общество

Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое «исчезновение»

РИА Новости 19:59
Экономика

Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Новый День 00:08
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости 12:35
Общество

Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант разбился 26 января при крушении личного вертолета в городе Калабасас в Калифорнии.
Газета.Ru вчера в 16:41
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

РИА Новости 18:25
Происшествия

В Афганистане разбился самолет с пассажирами

В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
Megatyumen.ru 06:12
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия 20:58
Происшествия

Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 05:11
Кино

Джим Керри рассказал, на каком условии снимается в сиквеле «Маски»

РИА Новости 19:54
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС 09:40
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

В Алжире потерпел крушение военный самолет. Истребитель Су-30 разбился в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны.
Коммерсантъ 21:24
Здоровье

Режим «военного времени» введен в Тяньцзине из-за коронавируса

Власти китайского города Тяньцзинь, который находится недалеко от Пекина, объявили о введении режима "военного времени".
Российская газета 20:24
Общество

В Пекине зарегистрировали первый смертельный случай из-за коронавируса

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Piter.tv 12:45
Кино

Капитана Марвел потребовали сделать темнокожей лесбиянкой

Актуальные Новости 10:28
Происшествия

В Новосибирске не подтвердили коронавирус у забайкальской семьи

После возвращения из Китая в Чите были госпитализированы отец и его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец Чита 22:41
Политика

Медведев потребовал от «ЕР» объективно оценивать работу правительства

Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии отметил, что политическая сила поддержала новое правительство, а значит несет за него ответственность перед всеми гражданами страны.
Московский Комсомолец 09:51
Происшествия

Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки

«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н.Новгорода», — следует из пресс-релиза.
RT на русском 16:57
Общество

Возмутившуюся сериалом на русском украинку высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, следовавшего из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Известия 22:41
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда вчера в 01:47
Армия и оружие

National Interest назвал малозаметным и смертоносным новый БПЛА С-70

Pravda.Ru 04:24
Футбол

Клопп: в переигровке со «Шрусбери» на поле выйдет молодёжь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не будет использовать основной состав в переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун».
Чемпионат вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова опубликовала романтичные фото в купальнике

Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
Газета Кемерова 13:47
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

ToDay News Ufa вчера в 23:08
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Общество

Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках

Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Время Бухгалтера 03:26
Политика

Официальный Токио знает о задержании в России японского журналиста

МИД Японии знает о задержании в России японского журналиста, но воздерживается от разглашения подробностей по этому вопросу.
РИА Новости 22:42
Экономика

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Известия 12:34
Культура

Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Вечерняя Москва 14:35
Экономика

Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для иностранцев

Минфин разработал законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13% и направил его на согласование другим ведомствам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Коммерсантъ 14:59
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
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