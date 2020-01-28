Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
News.ruвчера в 16:00

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Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

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Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

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Как у россиян изменится жизнь с 1 февраля

Privet-Rostov.ru12:28

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru09:00

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Рамблер01:18

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ruвчера в 16:00
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Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

RT на русском 13:32
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Azur Air приостановила вылеты из Перми на китайский Хайнань

В сообщении перевозчика говорится, что авиасообщение между китайским островом Хайнань и несколькими российскими городами приостановлено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в КНР.
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В России появились новые камеры фиксации ПДД

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Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
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Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
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Instagram Автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, которая перестала выходить на связь из Мексики, нашли в гараже в ее особняке.
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Анонсирован первый трейлер девятой части «Форсажа»

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Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

Газета.Ru 21:50
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В Оренбургской области двух подростков насмерть засыпало снегом

Газета.Ru 03:16
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В Коми отменили занятия в школах

В Прилузье в большинстве школ учеба отменена с 1-го по 4-й классы.
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В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru 17:46
Политика

Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК 09:37
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК 21:22
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости 18:25
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Муж Леры Кудрявцевой оценил ее натуральную грудь

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Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 03:34
Здоровье

Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус.
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Экономика

«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта

Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
РИА Новости 15:11
Кино

Disney показала постеры к фильму «Мулан»

Киностудия Disney выложила в сеть постеры к фильму "Мулан" с главными героями картины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:42
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Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

В Астрахани 40-летний мужчина подозревается в регулярном сексуальном насилии над своей дочерью.
Вести.Ru 07:02
Космос

Эфиопия предложила России свою наземную станцию для поиска астероидов

Эфиопия предлагает России использовать ее наземную станцию на горе Энтото вблизи Аддис-Абебы для контроля космического пространства - отслеживания астероидов и спутников, говорится в проекте соглашения (копия имеется в распоряжении РИА Новости), подготовленном эфиопской стороной.
РИА Новости 04:00
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости 19:04
Общество

SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае

Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
РБК 07:23
Шоу-бизнес

Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой

Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
News.ru 18:19
Армия и оружие

Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией

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ВОЗ повысила оценку риска распространения китайского коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила оценку риска распространения китайского коронавируса с "умеренного" на "повышенный", сообщает в понедельник AFP.
DP.RU 12:13
Здоровье

Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa 09:33
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В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
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Онколог назвал первые признаки рака кожи

Врачи считают, что при тщательном контроле своего состояния рак можно выявить на ранних стадиях.
Невские Новости вчера в 11:11
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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