Экономика

Вести.RuВести.RuКакие изменения ждут россиян с 1 февраля

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Выплаты пенсионерам и льготникам Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат.
News.ru26 января в 16:00

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Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины

Красная весна00:06

С 1 февраля россиян будут увольнять по-новому

Независимый публициствчера в 19:54

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

News.ru26 января в 16:00

Новые правила увольнения вступят в силу с 1 февраля

VSE42.RUвчера в 02:00

Новые выплаты пенсионерам и новые правила увольнения: что изменится для жителей России с 1 февраля

URA.Ruвчера в 00:25

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Вести.Ru27 января в 09:00

Что изменится для россиян в феврале

НТВвчера в 08:01
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Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

ТАСС 01:04
Кино

Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»

Московский Комсомолец вчера в 11:53
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Политика

ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Lenta.ru 01:56
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия вчера в 14:08
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

Кузбассовец из мести украл и раздал детям сотню мягких игрушек

46-летний местный житель не стал отпираться и признался, что преступление он совершил из мести.
Кузбасс 01:45
Общество

ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
РБК 03:34
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag 03:01
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости вчера в 13:53
Здоровье

Онищенко заявил о 30 препаратах для лечения нового коронавируса

Порядка 30 препаратов лечат новый коронавирус, они тестируются в Китае.
iReactor 27 января в 04:27
Армия и оружие

Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек

РИА Новости вчера в 19:53
Происшествия

Коронавирус у госпитализированных воронежцев пока не подтвержден

Глава воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал о предварительном диагнозе госпитализированных накануне мужчины и женщины.
Kursk.com 01:33
Общество

Минкомсвязь не поддержала план «сотовой четверки» по развитию 5G в России

Минкомсвязь вернулась к идее создания в России инфраструктурного оператора для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения (5G), рассказали РБК два источника в крупных сотовых компаниях.
РБК 01:01
Политика

Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
RT на русском вчера в 13:16
Происшествия

В Подмосковье отец отравил младенца снотворным

В Московской области мужчина отравил сына-младенца снотворным.
Российская газета 03:22
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Экономика

Компания Мамута продала вертолетный бизнес в Швейцарии

РБК вчера в 22:52
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Интернет

Facebook следит за пользователями даже вне соцсети

Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Faktom 01:17
Общество

На Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке

РИА Новости вчера в 18:07
Общество

Глава СВР рассекретил имена семи отечественных разведчиков-нелегалов

Имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов озвучил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 28 января на пресс-конференции.
Красная весна вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве

Телеканал 360° вчера в 04:47
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