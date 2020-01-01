Экономика

Говорит УфаГоворит УфаКакие изменения ждут россиян с 1 февраля 2020 года

Заключительный месяц зимы принесет россиянам ряд плановых изменений. Они коснутся тарифов на проезд, индексации пенсионных выплат, электронных трудовых книжек.
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Пенсионер устроил стрельбу в подъезде Петербурга

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Согласно заявлению Томаса Кэмпбелла, являющегося официальным представителем Минобороны США, в результате иранской атаки на военные базы США в Ираке были ранены 50 человек, а не 11, как сообщали ранее.
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В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

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Известия 30 января в 23:45
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