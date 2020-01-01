Заключительный месяц зимы принесет россиянам ряд плановых изменений. Они коснутся тарифов на проезд, индексации пенсионных выплат, электронных трудовых книжек.

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля 2020 года

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