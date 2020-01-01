Экономика
Говорит УфаКакие изменения ждут россиян с 1 февраля 2020 года
Заключительный месяц зимы принесет россиянам ряд плановых изменений. Они коснутся тарифов на проезд, индексации пенсионных выплат, электронных трудовых книжек.
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Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины
Красная весна29 января в 00:06
Льготы, увольнения, электронные чеки: какие изменения ждут нижегородцев с 1 февраля
Pro Город НН28 января в 21:44
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Политика
Лига арабских государств отвергла «сделку века» Трампа
Лига арабских государств отвергла «сделку века» США по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Футбол
Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
Авто
Skoda начала продажи кроссовера Karoq в России
Как сообщает производитель, уже объявлена стартовая цена российской Skoda Karoq – 1,5 млн рублей.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Происшествия
Пенсионер устроил стрельбу в подъезде Петербурга
В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, мужчины в возрасте от 27 до 33 лет, устроили шумную посиделку в подъезде, чем помещали местному пенсионеру.
Армия и оружие
50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Согласно заявлению Томаса Кэмпбелла, являющегося официальным представителем Минобороны США, в результате иранской атаки на военные базы США в Ираке были ранены 50 человек, а не 11, как сообщали ранее.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США
Общество
С 1 февраля выплаты льготникам проиндексируют на 3%
С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Технологии
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
Шоу-бизнес
Психолог Уэйн Дюпре уверен, что принц Гарри и Меган Маркл разведутся
Психолог Уэйн Дюпре, специализирующийся по королевской семье, заявил, что принц Гарри и Меган Маркл разведутся.
Происшествия
Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде
Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
Музыка
Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ
Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
Похолодание придет в центральные области Европейской России уже в середине следующей недели, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Технологии
На Windows 7 выпустят обновление
Корпорация Microsoft собирается выпустить обновление для своей операционной системы Windows 7. Однако, обновление будет доступно только обладателям расширенной лицензии, которые приобрели её после прекращения поддержки.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии гражданина КПР, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ
1 февраля в Ливерпуле (Великобритания) на стадионе «Энфилд» был разыгран матч между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон» в рамках 25-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.