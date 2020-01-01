Экономика
Алтайская правдаЧто изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
Планируется, что изменения тарифа будут происходить ежегодно, пишут NEWS.ru. Увольнение При увольнении с февраля работник должен будет получать на руки сведения об трудовой деятельности по форме СТД-Р. В декабре прошлого года был подписан закон о введении электронных трудовых книжек.
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Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины
Красная весна29 января в 00:06
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Происшествия
Под завалами обрушившегося СКК в Петербурге могут находиться люди
Во время демонтажа крыши СКК «Петербургский», рухнули стены здания. По данным МЧС, под завалами могут находиться рабочие.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Происшествия
СК: родные пропавшего под Смоленском подростка опознали его обувь
«Родственники опознали найденную обувь как принадлежавшую пропавшему подростку. целях идентификации личности неустановленного мужчины назначены необходимые судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы», — сообщили в СКР.
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
Происшествия
Криминальный авторитет сдал ФСБ и полицию
Криминальный авторитет сдал ФСБ и полицию Сотрудники Следственного комитета и управления «М» ФСБ РФ вскрыли необычную коррупционную схему, в которой оказались задействованы бывший высокопоставленный чекист, действующий замначальника управления по раскрытию резонансных преступлений МВД РФ и племянник авторитетнейшего на постсоветском пространстве «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан).
Происшествия
Мужчина напал на беременную женщину-врача в больнице Башкирии
Мужчина — родственник другого пациента — избил беременную женщину-врача при посетителях.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Политика
Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Политика
Госдеп потребовал от России вернуть Крым
Ранее 31 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от Москвы выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Киеву.
Кино
Disney ищет актрис на роли темнокожих сестер Русалочки
Студия Disney ищет темнокожих актрис, которые исполнят роли сестер главной героини в ремейке мультфильма "Русалочка".
Экономика
«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии
Цель по ипотечной ставке в 8,7% будет достигнута в России уже в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении компании "Дом.РФ".
Теннис
Софья Кенин стала победительницей Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
Экономика
Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам в рублях
Банк "Ренессанс Кредит" повысил ставки по вкладам в рублях на 0, 2 — 0,4 процентного пункта.
Общество
Россия остановила авиасообщение с Китаем
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в связи со вспышкой китайского коронавируса 2019-nCoV Россия перекрывает практически все авиасообщение с КНР.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
"Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Политика
Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Происшествия
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Москву из-за сработавшего датчика
Как уточнили во Внуково, рейс 5501 вылетел 1 февраля в 7:49, однако сработала сигнализация неуборки шасси, после чего самолет вернулся.
Шоу-бизнес
Беременная Саша Черно подала документы на развод
Черно призналась подписчикам, что уже подала заявление на расторжение брака.
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа рассказала, что единственный гражданин Китая с коронавирусом, который находится в Забайкальском крае, идет на поправку.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.