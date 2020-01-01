Общество
Говорит УфаКакие изменения ждут россиян с 1 февраля 2020 года
Пенсионеров и льготников ждет очередная индексация, на этот раз – на 3%. Окончательный размер выплаты будет определяться категорией получателя. Помимо единовременных выплат и набора социальных услуг проиндексировано и пособие на погребение, так же на 3%.
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Льготы, увольнения, электронные чеки: какие изменения ждут нижегородцев с 1 февраля
Pro Город НН28 января в 21:44
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