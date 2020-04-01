Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСоциальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
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Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,1%

Коммерсантъ04:02

Повышение оплаты больничного и оформление ипотеки: как изменится жизнь россиян с 1 апреля

МордовМедиа04:49

Пенсии повысят в России с 1 апреля

Катунь 2429 марта в 03:31

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

РБКвчера в 18:53

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

RT на русскомвчера в 17:51

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

ТАССвчера в 17:51

Пенсии, маткапитал, ОСАГО: что изменится в законах с 1 апреля

РИА Новости01:00
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Твой Континент вчера в 04:20
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Lenta.ru вчера в 23:51
Политика

РФ направит США еще один самолет с техникой для борьбы с коронавирусом

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ добровольно предложила свою помощь на фоне тяжелой эпидситуации в США.
RuNews24.ru вчера в 18:30
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Экономика

ФНС получит данные об электронных кошельках россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) начиная с 1 апреля сможет просматривать информацию об электронных кошельках россиян.
Вести Подмосковья 01:50
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK вчера в 09:49
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:30
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 30 марта в 14:13
Происшествия

СК установил мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере

Следователи установили мать новорожденной девочки, тело которой было найдено в мусорном контейнере в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:29
Наука

Моделирование защиты от астероидов состыковалось с экспериментом

Поскольку эксперимент с настоящим астероидом еще только планируется, исследователи решили обратиться к испытаниям 1991 года, в ходе которых японские ученые сняли на высокоскоростную камеру выстрел по круглому шестисантиметровому куску базальта, имитирующему астероид, пластиковой пулей, летящей со скоростью 3,2 километра в секунду.
N+1 вчера в 03:29
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Здоровье

В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
АиФ Тюмень 03:07
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
RT на русском 05:30
Космос

Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент

Популярная механика вчера в 04:17
Происшествия

В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса

Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
RT на русском 04:59
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС

Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.
РИА Новости 05:55
Футбол

Болельщики «Немана» призвали не ходить на матчи чемпионата Беларуси

Объединение болельщиков футбольного клуба "Неман" из чемпионата Беларуси выступило с заявлением, призвав поклонников белорусского футбола не посещать матчи из-за распространения в стране коронавируса.
ProstoProSport 04:39
Экономика

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Ведомости 29 марта в 17:13
Кино

Актер Константин Доронин найден мертвым в своей квартире

Доронин был найден мертвым в своей квартире в Академическом районе столицы утром 28 марта.
Российская газета 05:43
Общество

Министр рассказала о состоянии заболевших коронавирусом саратовцев

Министр здравоохранения Наталья Мазина 1 апреля на брифинге по ситуации с коронавирусом в Саратовской области рассказала о состоянии здоровья вновь госпитализированных.
Регион 64 05:03
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
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