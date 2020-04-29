Экономика

Газета MetroГазета MetroКакие изменения ждут россиян в мае 2020 года

Ограничение комиссии банка Из-за пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть ЦБ России с 1 мая ограничит размер максимальной банковской комиссии для физлиц в Системе быстрых платежей.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

REGNUM29 апреля в 04:40

Россиян в мае ждут нововведения

Южный Федеральный28 апреля в 21:33

Какие перемены произойдут в России в мае

Петербургский дневник29 апреля в 01:06

Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года

ProUfu.ru29 апреля в 00:34

Какие перемены ждут россиян в мае

ГТРК Нижний Новгород28 апреля в 23:35

Какие изменения ждут жителей России в мае

Bash.News29 апреля в 01:36

Прибавка к пенсии и ограничение банковских комиссий: рассказываем, какие изменения наступят для россиян с 1 мая

КП - Новосибирск28 апреля в 17:45
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Общество

Попова допустила ужесточение ограничений

Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
2,1K
Общество

В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ

Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
19
Общество

Повторных случаев заражения коронавирусом в России пока не выявлено

В мире повторные случаи заражения коронавирусом фиксировались уже не единожды, но в России их пока не выявлено.
Хорошие новости 04:30
16
Общество

Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
29
Общество

Число заболевших коронавирусом на Дону выросло до 1106

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 80 и по состоянию на 2 мая достигло 1 106 человек.
Правительство Ростовской области 04:40
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Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах

Новые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в 83 регионах России.
RT на русском 04:52
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Общество

В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса

В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил оперштаб столицы.
RZN.info 04:52
171
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Общество

В МЧС назвали необходимые при госпитализации вещи

Сотрудники МЧС рассказали о минимальном наборе вещей, которые должен иметь заболевший при госпитализации.
Pravda.Ru 03:11
23
Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
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Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева

РБК 02:58
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Транспорт

В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро

В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском вчера в 16:58
344
Происшествия

Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами

Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
127
Наука

Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

Известия вчера в 22:41
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Происшествия

В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы

В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
36
Авто

АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
7
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,4K
Общество

В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:36
1
Происшествия

В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19

Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
1
Здоровье

В Краснодарском крае зафиксировано более тысячи случаев коронавируса

С подозрением на коронавирус в медучреждениях края находятся 1625 человек, в том числе 140 несовершеннолетних.
За рулем Кубань 30 апреля в 04:13
86
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС 30 апреля в 13:18
5,8K
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия вчера в 15:22
245
Политика

В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс вчера в 11:23
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Энергетика

Добыча газа в России уменьшилась на 8% за четыре месяца 2020 года

Объем добычи газа в России в январе-апреле 2020 года уменьшился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 240,55 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК.
Интерфакс 01:55
Общество

Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан

По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
706
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Единоборства

Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах

Чемпионат вчера в 19:36
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
956
Политика

Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование

Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование.
Эхо Москвы 02:30
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
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