Экономика
Газета MetroКакие изменения ждут россиян в мае 2020 года
Ограничение комиссии банка Из-за пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть ЦБ России с 1 мая ограничит размер максимальной банковской комиссии для физлиц в Системе быстрых платежей.
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Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года
ProUfu.ru29 апреля в 00:34
Прибавка к пенсии и ограничение банковских комиссий: рассказываем, какие изменения наступят для россиян с 1 мая
КП - Новосибирск28 апреля в 17:45
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:06, Ашберн
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений
Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
Общество
В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ
Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
Общество
Повторных случаев заражения коронавирусом в России пока не выявлено
В мире повторные случаи заражения коронавирусом фиксировались уже не единожды, но в России их пока не выявлено.
Хорошие новости 04:30
Общество
Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом
Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
Общество
Число заболевших коронавирусом на Дону выросло до 1106
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 80 и по состоянию на 2 мая достигло 1 106 человек.
Правительство Ростовской области 04:40
Общество
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах
Новые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в 83 регионах России.
RT на русском 04:52
Общество
В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса
В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил оперштаб столицы.
RZN.info 04:52
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Общество
В МЧС назвали необходимые при госпитализации вещи
Сотрудники МЧС рассказали о минимальном наборе вещей, которые должен иметь заболевший при госпитализации.
Pravda.Ru 03:11
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Транспорт
В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро
В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском вчера в 16:58
Происшествия
Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами
Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
Наука
Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
Известия вчера в 22:41
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
Авто
АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Общество
В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:36
Происшествия
В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19
Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
Здоровье
В Краснодарском крае зафиксировано более тысячи случаев коронавируса
С подозрением на коронавирус в медучреждениях края находятся 1625 человек, в том числе 140 несовершеннолетних.
За рулем Кубань 30 апреля в 04:13
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия вчера в 15:22
Политика
В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс вчера в 11:23
Энергетика
Добыча газа в России уменьшилась на 8% за четыре месяца 2020 года
Объем добычи газа в России в январе-апреле 2020 года уменьшился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 240,55 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК.
Интерфакс 01:55
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Единоборства
Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах
Чемпионат вчера в 19:36
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Политика
Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование
Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование.
Эхо Москвы 02:30
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40