Ограничение комиссии банка Из-за пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть ЦБ России с 1 мая ограничит размер максимальной банковской комиссии для физлиц в Системе быстрых платежей.

Какие изменения ждут россиян в мае 2020 года

Общество Попова допустила ужесточение ограничений Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,1K

Общество В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен. 19

Общество Число заболевших коронавирусом на Дону выросло до 1106 По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 80 и по состоянию на 2 мая достигло 1 106 человек. 333

Общество В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса В России за сутки выявили 9 623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил оперштаб столицы. 171

Транспорт В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро. 344

Здоровье Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. 2,4K

Общество В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе. 1

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,8K

Энергетика Добыча газа в России уменьшилась на 8% за четыре месяца 2020 года Объем добычи газа в России в январе-апреле 2020 года уменьшился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 240,55 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК.