Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги. Чем их соперники из низших дивизионов с удовольствием воспользовались. Краснодар проиграл в Нижнем Новгороде одноименной команде.

В борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги

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Политика МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Авто Maserati собирается приступить к электрификации своих моделей Все иномарки от Maserati собираются производить в Италии — на производственных площадках в Модене, Кассино и Турине.

Армия и оружие Помпео обвинил сирийские власти в использовании химоружия в Латакии Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что власти Сирии 19 мая якобы применили химоружие в провинции Латакия.

Происшествия В Тюменской области похитившая младенца няня призналась в его убийстве 24 сентября днем родители ребенка попросили девушку присмотреть за малышом. Вернувшись домой, они обнаружили, что няни и младенца нет.

Армия и оружие Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Футбол ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Политика В России появится онлайн-архив советских военнопленных В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Общество Forbes: оборот создателей Adme из Казани составляет $40 млн Российский Forbes подсчитал, что оборот компании The Soul Publishing казанских предпринимателей Павла Радаева и Марата Мухаметова, основавших портал Adme, составляет около $40 млн в год.

Шоу-бизнес Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.

Политика Лукашенко пригласили посетить Крым Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.

Наука Математика упростила поиск золота Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.

Происшествия Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".

Политика МИД России назвал безрассудством новые санкции США В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».

Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политика В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября.

Политика Луценко заявил об отсутствии нарушений закона со стороны сына Байдена Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера нарушителем украинского законодательства.

Энергетика Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.