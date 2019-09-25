РПЛ
Эхо МосквыВ борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги
Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги. Чем их соперники из низших дивизионов с удовольствием воспользовались. Краснодар проиграл в Нижнем Новгороде одноименной команде.
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Семь команд РПЛ вылетели из Кубка России в 1/16 финала. Год назад – только две
Sports.ru25 сентября в 17:14
16 вызовов элите. Кто из клубов РПЛ сразу простится с Кубком России?
Все про Спорт ру24 сентября в 20:55
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:06, Вашингтон
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Авто
Maserati собирается приступить к электрификации своих моделей
Все иномарки от Maserati собираются производить в Италии — на производственных площадках в Модене, Кассино и Турине.
Pnzdrive 01:10
Армия и оружие
Помпео обвинил сирийские власти в использовании химоружия в Латакии
Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что власти Сирии 19 мая якобы применили химоружие в провинции Латакия.
РИА Новости вчера в 13:26
Происшествия
В Тюменской области похитившая младенца няня призналась в его убийстве
24 сентября днем родители ребенка попросили девушку присмотреть за малышом. Вернувшись домой, они обнаружили, что няни и младенца нет.
Российская газета вчера в 06:42
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Армия и оружие
Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Футбол
ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года
Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Политика
В России появится онлайн-архив советских военнопленных
В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Вести.Ru вчера в 22:37
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Кино
«Герой» с Александром Петровым выходит в широкий прокат
Inc-news.ru вчера в 01:37
Общество
Forbes: оборот создателей Adme из Казани составляет $40 млн
Российский Forbes подсчитал, что оборот компании The Soul Publishing казанских предпринимателей Павла Радаева и Марата Мухаметова, основавших портал Adme, составляет около $40 млн в год.
Реальное время 01:07
Шоу-бизнес
Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»
Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
RuNews24.ru вчера в 04:37
Политика
Лукашенко пригласили посетить Крым
Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.
РИА Новости вчера в 22:06
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Хелен Миррен назвала клеветой обвинения Екатерины Великой в разврате
Профиль вчера в 15:59
Наука
Математика упростила поиск золота
Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
BitCryptoNews вчера в 08:45
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Политика
МИД России назвал безрассудством новые санкции США
В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
RT на русском вчера в 17:54
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 25 сентября в 09:46
Политика
В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией
Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября.
РБК вчера в 07:56
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
КиноПоиск 25 сентября в 03:07
Политика
Луценко заявил об отсутствии нарушений закона со стороны сына Байдена
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера нарушителем украинского законодательства.
РБК 00:11
Энергетика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23