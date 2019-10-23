Экономика

РБКРБККакие контракты заключили на форуме «Россия — Африка»

Международная торговля ВЭБ.РФ, РЭЦ, Сбербанк и компания Gemcorp Capital LLP подписали рамочное соглашение о создании механизма финансирования торговли между Россией и странами Африки на сумму $5 млрд.
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Россия и страны Африки создают фонд поддержки торговых сделок объемом $5 млрд

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На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
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RT на русском вчера в 11:52
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Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru вчера в 02:32
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Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
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ЦСКА — «Ференцварош». Где покажут матч Лиги Европы

Сегодня, 24 октября, ЦСКА сыграет против «Ференцвароша» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
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Экс-мэру Каменска-Уральского 8 лет колонии заменили условным сроком

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Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»

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«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
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В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей

В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
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Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
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Газета.Ru 22 октября в 23:16
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«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Газета.Ru вчера в 14:53
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