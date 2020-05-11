Коронавирус
ВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.
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Общество
Никитин рассказал о плане снятия COVID-ограничений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о факторах снятия COVID-ограничений в регионе.
Newsroom24 14:04
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч человек
"По последним данным, в США количество случаев заражения COVID-19 превысило 1 340 000 человек, 80 087 инфицированных скончались вследствие заражения новым коронавирусом", - сообщают эксперты.
Московский Комсомолец 16:51
Общество
Выплату в 10 тысяч рублей могут назначить почти для 22 млн детей
Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет могут быть назначены для 22 миллионов детей в России, заявили в пресс-службе Минтруда.
Парламентская газета 13:44
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Шоу-бизнес
Олег Ляшко во второй раз станет отцом
Сегодня бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко намекнул, что в ближайшее время станет отцом во второй раз.
Rusvesna.su вчера в 08:49
Общество
Воробьев назвал срок продления ограничений в Подмосковье
Ограничения по работе, которые были введены в Подмосковье из-за распространения коронавируса, будут продлены до 18 мая.
Известия 14:29
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
Политика
Сотрудников Белого дома США обяжут носить маски
Большинство работников Белого дома США будут обязаны носить медицинские маски в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа среди сотрудников администрации американского президента, 11 мая сообщает газета The Washington Post.
ИА Красная Весна 16:20
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
Общество
В Тверской области сформирован план поэтапной отмены ограничений
Как сообщает областное правительство, план отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе.
КП - Тверь 14:30
Общество
После обращения Путина рухнул сайт Госуслуг
Сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о предоставляемой россиянам возможности оформить заявление по поводу получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка, возраст которого составляет от 3 лет до 15 включительно, платформа для предоставления федеральных государственных услуг рухнула.
Live24 12:20
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Политика
Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату
Одному из сотрудников посольства России в Праге стали поступать угрозы, в связи с чем дипмиссия попросила у чешских властей обеспечить его полицейской охраной.
Газета.Ru 16:20
Музыка
Новый клип Little Big попал в тренды YouTube 26 стран
Клип на песню «Hypnodancer» группы Little Big, вышедший 8 мая, стал лидером на YouTube сразу в 26 странах, сообщила группа в официальном Instagram-аккаунте.
Sibnet Новости 00:52
Происшествия
Футболиста «Сочи» Имбула обвинили в краже автомобиля во Франции
Полузащитник российского футбольного клуба «Сочи» Ганелли Имбула обвиняется в краже автомобиля во Франции.
RT на русском 16:31
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Общество
Умер сенатор от Рязанской области Олег Ковалев
Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил его помощник Андрей Глазунов в беседе с ТАСС.
Инфорос 05:39
Путешествия
Турция решила не закрываться для туристов из-за коронавируса
Как отметил министр, программа сертификации гарантирует, что прибывающие в Турцию туристы будут проводить свой отпуск безопасным и гигиеничным образом.
Известия 15:50
Общество
Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом – эпидемиолог
Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 16:04
Экономика
В Центробанке допустили снижение ключевой ставки до 4,5%
Напомним, что на заседании 24 апреля в Центробанке прииняли решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
АБН вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда вчера в 00:05
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Газета.Ru 15:15
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Общество
В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом
Всего в Москве по данным на 11 мая зарегистрированы 115909 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 15:21
Авто
Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет
Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.
SpeedMe вчера в 11:00
Политика
Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений
Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 16:16