Коронавирус

ВедомостиВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чиновники оценили стоимость третьего пакета мер поддержки бизнеса и граждан

ИА Красная Весна14:49

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Ведомости13:36

Зарплатные кредиты, списание налогов, самозанятые и ИП – президент объявил о новых льготах

Банки Сегодня09:49

Какие меры поддержки бизнеса предложил Путин в обращении 11 мая

RuNews24.ru10:06

Списание и возврат налогов, прощение кредитов: Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса

Царьград10:01

Государство выплатит кредиты за предприятия, которые сохранят штат

АМИТЕЛ10:17

Путин анонсировал новый пакет мер поддержки бизнеса

ProUfu.ru09:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Общество

Никитин рассказал о плане снятия COVID-ограничений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о факторах снятия COVID-ограничений в регионе.
Newsroom24 14:04
63
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
66
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч человек

"По последним данным, в США количество случаев заражения COVID-19 превысило 1 340 000 человек, 80 087 инфицированных скончались вследствие заражения новым коронавирусом", - сообщают эксперты.
Московский Комсомолец 16:51
Общество

Выплату в 10 тысяч рублей могут назначить почти для 22 млн детей

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет могут быть назначены для 22 миллионов детей в России, заявили в пресс-службе Минтруда.
Парламентская газета 13:44
65
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
138
Шоу-бизнес

Олег Ляшко во второй раз станет отцом

Сегодня бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко намекнул, что в ближайшее время станет отцом во второй раз.
Rusvesna.su вчера в 08:49
1
Общество

Воробьев назвал срок продления ограничений в Подмосковье

Ограничения по работе, которые были введены в Подмосковье из-за распространения коронавируса, будут продлены до 18 мая.
Известия 14:29
67
Общество

Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом

Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
16
Политика

Сотрудников Белого дома США обяжут носить маски

Большинство работников Белого дома США будут обязаны носить медицинские маски в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа среди сотрудников администрации американского президента, 11 мая сообщает газета The Washington Post.
ИА Красная Весна 16:20
Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
328
Общество

В Тверской области сформирован план поэтапной отмены ограничений

Как сообщает областное правительство, план отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе.
КП - Тверь 14:30
3
Общество

После обращения Путина рухнул сайт Госуслуг

Сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о предоставляемой россиянам возможности оформить заявление по поводу получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка, возраст которого составляет от 3 лет до 15 включительно, платформа для предоставления федеральных государственных услуг рухнула.
Live24 12:20
10
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
176
Политика

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Одному из сотрудников посольства России в Праге стали поступать угрозы, в связи с чем дипмиссия попросила у чешских властей обеспечить его полицейской охраной.
Газета.Ru 16:20
33
Музыка

Новый клип Little Big попал в тренды YouTube 26 стран

Клип на песню «Hypnodancer» группы Little Big, вышедший 8 мая, стал лидером на YouTube сразу в 26 странах, сообщила группа в официальном Instagram-аккаунте.
Sibnet Новости 00:52
413
Происшествия

Футболиста «Сочи» Имбула обвинили в краже автомобиля во Франции

Полузащитник российского футбольного клуба «Сочи» Ганелли Имбула обвиняется в краже автомобиля во Франции.
RT на русском 16:31
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
222
Общество

Умер сенатор от Рязанской области Олег Ковалев

Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил его помощник Андрей Глазунов в беседе с ТАСС.
Инфорос 05:39
844
Путешествия

Турция решила не закрываться для туристов из-за коронавируса

Как отметил министр, программа сертификации гарантирует, что прибывающие в Турцию туристы будут проводить свой отпуск безопасным и гигиеничным образом.
Известия 15:50
2
Происшествия

В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя

РБК 15:55
9
Общество

Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом – эпидемиолог

Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 16:04
Экономика

В Центробанке допустили снижение ключевой ставки до 4,5%

Напомним, что на заседании 24 апреля в Центробанке прииняли решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
АБН вчера в 07:15
329
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

Комсомольская правда вчера в 00:05
46
Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
7,6K
Общество

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
260
Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Газета.Ru 15:15
3
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
3
Общество

В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом

Всего в Москве по данным на 11 мая зарегистрированы 115909 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 15:21
77
Авто

Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет

Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.
SpeedMe вчера в 11:00
Политика

Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений

Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 16:16
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное