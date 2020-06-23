Коронавирус
Крым 24Какие меры поддержки для россиян предложил Путин
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки. До 15 сентября продлят выплаты медикам и работникам социальной сферы, их учтут при расчете отпускных.
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Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
РИАМО 22 июня в 11:42
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com 04:59
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Происшествия
Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Видимых патологий у детей, найденных в квартире в Москве, при первичном обследовании не обнаружено, следов насилия нет, у новорожденного небольшая желтуха и конъюнктивит, сообщил журналистам главный педиатр Москвы, главный врач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
РИА Новости 06:59
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Общество
Суд признал законным задержание соперника Лукашенко Бабарико
Центральный районный суд Минска не удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, признав его задержание законным.
РБК 08:36
Футбол
ЦСКА подписал контракт с Гогричиани
ПФК ЦСКА подписал контракт с молодым атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Ранее россиянин выступал за молодежную команду «Ростова».
Bobsoccer 04:13
Футбол
Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах
iReactor вчера в 10:28
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Политика
Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
Политика
Путин заявил о гордости за Россию
Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии в Кремле заявил о гордости за страну.
Pravda.Ru 07:59
Авто
Opel представил новое поколение кроссовера Mokka
Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
Автоновости дня 05:00
Культура
На Мамаевом кургане в Волгограде началась репетиция проекта «Победа»
В подготовке мероприятия в Волгограде принимают участие порядка 1000 человек, 200 из которых являются артистами.
Evo-rus.com 04:53
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке
Ведомости вчера в 06:47
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Спорт
WP: США могут лишить WADA финансирования при отказе от реформ
Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с требованием к Конгрессу изучить отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае, если организация не примет меры по своему реформированию.
Инфорос 08:24
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости вчера в 10:19
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45