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Крым 24Крым 24Какие меры поддержки для россиян предложил Путин

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки. До 15 сентября продлят выплаты медикам и работникам социальной сферы, их учтут при расчете отпускных.
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Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

Уфа1.рувчера в 11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

Нижний Новгород on-lineвчера в 11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

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Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

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Новости Перми 59.ruвчера в 11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

63.ruвчера в 11:30

Что предложил изменить Путин в обращении к народу 23 июня. Основные тезисы

Толквчера в 11:07
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Происшествия

СК возбудил дело после обнаружения пятерых младенцев в Москве

Московский Комсомолец вчера в 09:29
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной.
Известия 08:35
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Футбол

Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Тугарева

Агент Александр Маньяков поделился мнением о будущем своего клиента Романа Тугарева.
ProstoProSport 08:16
Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
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Общество

В Москве завершился парад Победы

В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Москва 24 04:16
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Армия и оружие

Су-57 получит новые средства поражения

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новые средства поражения.
ТК Звезда 08:18
Армия и оружие

На Параде Победы показали нового «убийцу» дронов «Панцирь-СМ»

Во время парада, посвященного 75-летию со Дня Победы, по брусчатке Красной площади проехала пара кардинально обновленных комплексом.
Московский Комсомолец 04:15
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Общество

Путин предложил повысить НДФЛ для граждан с высоким доходом

Президент Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан с годовым доходом свыше 5 млн рублей.
НТВ вчера в 10:23
2,7K
Общество

В Калининграде наградят потерявшую туфлю в ходе парада девушку

Известия 08:29
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
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Политика

Лукашенко после парада в Москве: в столицу родины приехали

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, проходя по Красной площади после парада Победы, неожиданно признался, что приехал "в столицу родины", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:23
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Общество

Крупная партия героизма. Главврач Покровской больницы в Петербурге получила награду от президента. А больница — судебное дело за заражение коронавирусом десятков медиков

Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина возглавляет список медиков, чьи заслуги в борьбе с пандемией отмечены высокими правительственными наградами, ей присвоено звание Герой Труда.
Новая газета 08:07
Армия и оружие

Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» вошел в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду вошел в Средиземное море.
РЕН ТВ 07:14
Политика

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
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Политика

Путин призвал гордиться сильной и открытой Россией

РЕН ТВ 07:29
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Футбол

Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»

Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru 08:42
Армия и оружие

В Совфеде назвали Россию единственным врагом НАТО

Проходят учения на Чёрном море, на Балтийском.
Говорит Москва 07:42
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

Ведомости вчера в 06:47
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Игры

Вышел второй эпизод фанатской игры о Сонике на Unreal Engine

Mania Team выпустила второй эпизод фанатской игры Sonic 2020, посвящённой ёжику Сонику.
CyberSport.ru 07:00
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
5,3K
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