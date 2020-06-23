Коронавирус
Крым 24Какие меры поддержки для россиян предложил Путин
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки. До 15 сентября продлят выплаты медикам и работникам социальной сферы, их учтут при расчете отпускных.
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Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения пятерых младенцев в Москве
Московский Комсомолец вчера в 09:29
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной.
Известия 08:35
Футбол
Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Тугарева
Агент Александр Маньяков поделился мнением о будущем своего клиента Романа Тугарева.
ProstoProSport 08:16
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Общество
В Москве завершился парад Победы
В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Москва 24 04:16
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новые средства поражения.
ТК Звезда 08:18
Армия и оружие
На Параде Победы показали нового «убийцу» дронов «Панцирь-СМ»
Во время парада, посвященного 75-летию со Дня Победы, по брусчатке Красной площади проехала пара кардинально обновленных комплексом.
Московский Комсомолец 04:15
Общество
Путин предложил повысить НДФЛ для граждан с высоким доходом
Президент Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан с годовым доходом свыше 5 млн рублей.
НТВ вчера в 10:23
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Политика
Лукашенко после парада в Москве: в столицу родины приехали
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, проходя по Красной площади после парада Победы, неожиданно признался, что приехал "в столицу родины", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:23
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
Крупная партия героизма. Главврач Покровской больницы в Петербурге получила награду от президента. А больница — судебное дело за заражение коронавирусом десятков медиков
Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина возглавляет список медиков, чьи заслуги в борьбе с пандемией отмечены высокими правительственными наградами, ей присвоено звание Герой Труда.
Новая газета 08:07
Армия и оружие
Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» вошел в Средиземное море
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду вошел в Средиземное море.
РЕН ТВ 07:14
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»
Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru 08:42
Армия и оружие
В Совфеде назвали Россию единственным врагом НАТО
Проходят учения на Чёрном море, на Балтийском.
Говорит Москва 07:42
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке
Ведомости вчера в 06:47
Игры
Вышел второй эпизод фанатской игры о Сонике на Unreal Engine
Mania Team выпустила второй эпизод фанатской игры Sonic 2020, посвящённой ёжику Сонику.
CyberSport.ru 07:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41