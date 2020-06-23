Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки. До 15 сентября продлят выплаты медикам и работникам социальной сферы, их учтут при расчете отпускных.

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 51

Футбол Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Тугарева Агент Александр Маньяков поделился мнением о будущем своего клиента Романа Тугарева.

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Общество В Москве завершился парад Победы В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Путин предложил повысить НДФЛ для граждан с высоким доходом Президент Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан с годовым доходом свыше 5 млн рублей. 2,7K

Политика Лукашенко после парада Победы отправился в Минск Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.

Футбол Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака» Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 25

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 54

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5,7K