Какие меры поддержки для россиян предложил Путин
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Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки. До 15 сентября продлят выплаты медикам и работникам социальной сферы, их учтут при расчете отпускных.В источнике
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