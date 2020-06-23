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Крым 24Крым 24

Какие меры поддержки для россиян предложил Путин

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки. До 15 сентября продлят выплаты медикам и работникам социальной сферы, их учтут при расчете отпускных.В источнике
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Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

НГС11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

63.ru11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

Екатеринбург Онлайн11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

Новости Перми 59.ru11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

Нижний Новгород on-line11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

Уфа1.ру11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

V1.ru11:30
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известиявчера в 06:36
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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
ТАСС12:41
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM14:50
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В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru14:49
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